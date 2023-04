Maryfer Centeno analiza rostro de Andrés García y explica por qué era el más guapo del Cine en México

Maryfer Centeno hizo una especie de homenaje a Andrés García, quien falleció el 4 de abril, así que en sus cuentas oficiales compartió un video en el que analizó el rostro del protagonista de "Pedro Navaja" para explicar por qué era uno de los actores más guapos del Cine Mexicano y de la televisión. La grafóloga más famosa de internet destacó que el histrión seguía siendo atractivo incluso a pesar de los años, por lo que dio a conocer las razones por las que se continuaba viéndose bien.

La tarde del martes se reportó la muerte de Andrés García, quien había luchado contra la cirrosis hepática durante muchos meses. A partir de ese momento muchos famosos han comenzado a manifestar sus condolencias a la familia, así como recordar su vida y obra, por lo que la experta en lenguaje no verbal decidió grabar un video en el que explicó por qué el artista, de 81 años, era atractivo para el género femenino, quien además de caer por su cara y rostro, también lo hacían por su personalidad.

Maryfer Centeno analiza rostro de Andrés García

Centeno mostró una foto de cuando el protagonista de telenovelas como "Tú o nadie" era joven e indicó que tenía un rostro asimétrico, lo que está relacionado a la percepción de belleza y lo que lo hacía muy llamativo para las mujeres. Señaló sus ojos y destacó que son muy marcados, asimismo, su labio inferior es más grueso que el superior y tenía cejas pobladas, características que de acuerdo a la experta, son atractivas para el género femenino.

De igual forma, la profesional del lenguaje no verbal aseguró que García tenía mucha masa muscular: "De forma instintiva las mujeres buscamos a hombres que sean fuertes, tiene que ver con algo biológico sí tu quieres, no estoy diciendo una verdad absoluta", destacó Maryfer, que también dijo que le favorecía que tuviera barba, pues el género femenino lo relaciona con lo masculino.

Andrés García seguía siendo atractivo a pesar de su edad Foto: Especial

Maryfer Centeno indicó que a pesar de los años, Andrés García seguía siendo considerado "guapo" para muchas personas, debido a que las canas, pues al contrario de las mujeres, la sociedad acepta más el cabello gris y blanco en los hombres. Además, sus aro alrededor de los ojos llamados alveolos, se volvió más grande con la edad, así que profundizó esos rasgos que lo hacían destacar entre todos los galanes de la época.

"Descanse en paz Andrés García, uno de los hombres más guapos que ha existido en nuestro país que además tuvimos el privilegio de conocer", destacó la grafóloga en su video en el que también habló de algunos aspectos personales, como por ejemplo que a pesar de conquistar a varias mujeres a lo largo de su vida, sólo se casó cuatro veces, con Sandra Vale, madre de sus hijos Leonardo y Andrés; Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante; Fernanda Ampudía, con la que tuvo a Andrea García, y finalmente, Margarita Portillo.

SIGUE LEYENDO:

Andrés García confesó que estuvo con más de 800 mujeres, así fue su vida íntima