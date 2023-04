Andrés García confesó que estuvo con más de 800 mujeres, así fue su vida íntima

Andrés García murió este 4 de abril a los 81 años de edad, por lo que actualmente sus admiradores y algunos usuarios de redes sociales han comenzado a recordar su vida y obra, pues así como están reviviendo sus trabajos en el cine y la televisión, también se han dado a conocer varias de sus polémicas declaraciones, como por ejemplo, la vez que confesó que estuvo con más de 800 mujeres a lo largo de su vida y dio detalles sobre su intimidad.

El actor trabajó en el cine, el teatro y la televisión, por lo que fue considerado uno de los galanes de los años 70, 80 y 90, pues a pesar de los años, el artista siempre se mantuvo con una buena imagen. Encima de su atractivo físico, el histrión era seductor por lo que además de tener varias esposas, también tuvo romances fugaces con distintas mujeres, los cuales contabilizó desde que era muy joven, sin embargo, perdió la cuenta cuando llegó a 800.

Así fue la vida íntima de Andrés García

Tras ser un ícono del espectáculo mexicano, García incursionó en las plataformas digitales y se abrió un canal de YouTube, en donde contó sus anécdotas en la industria y personales, fue ahí cuando confesó a sus admiradores que estuvo con muchas mujeres y que podrían ser miles. En una entrevista que compartió en su cuenta oficial, don Andrés destacó que empezó su vida sexual muy joven y que a los 16 años empezó a enumerar las parejas que había tenido a lo largo de su vida.

"No podría ponerme a contarlas, pero sí le puedo decir que cuando yo era joven, como a los 16 años, comencé a contar con cuantas mujeres me había acostado y seguí contándolas como hasta los 26, como 10 años estuve contando. Cuando vi que iba por 800 ya paré de contar, pero tenía 26 o 27. De ahí hasta los 80 que voy a cumplir ya pronto, pues imagínate cuantas, no quiero ni saber, pero no me arrepiento de nada", manifestó en el video que hoy se está haciendo viral.

A pesar de que el protagonista de "Pedro Navajas" estuvo con muchas mujeres, pocas fueron las que marcaron su vida debido a las intensas relaciones que tuvieron. La primera fue Sandra Vale con quien tuvo dos hijos, los actores Leonardo y Andrés García Jr, después estuvo con Fernanda Ampudia, que es la madre de Andrea, la única hija del histrión. Otra personalidad que enamoró al ícono del cine y la televisión fue Sonia Infante, sobrina del Pedro Infante, con la que tuvo un intenso y polémico romance.

La última relación estable que tuvo el actor fue con Margarita Portillo con la que estuvo casado por más de 20 años. La ahora viuda de Andrés García soportó desde infidelidades hasta algunos malos tratos, sin embargo, estuvo con él y lo cuido desde que comenzó a enfermarse por la cirrosis hepática, la cual se complicó en los últimos meses y debilitó su salud, lo que lo llevó a perder la vida el pasado 4 de abril en su casa de Acapulco, Guerrero, en donde es velado.

