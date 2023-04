Cachetazo de Shakira a Piqué tras sus críticas a los latinos: "Estoy orgullosa de serlo"

Cuando todos pensábamos que se había apagado la polémica, pues Shakira se muda de Barcelona a Miami y Piqué luce feliz paseando con Clara Chía por la calle, llega desde una dura entrevista la nueva polémica que aviva el fuego que hay entre el exfutbolista y la cantante.

Fue Piqué quien retomó el tema, asegurando en un canal de YouTube dedicado al fanatismo futbolero que todas las personas que le han tirado malas vibras, comentarios malintencionados, burlas y memes, no son dignos de que los tome en cuenta, pues "son gente que, vete a saber tú, no tiene vida".

Shakira lanza duro mensaje a Piqué

Lo que no esperaba es que su respuesta, en la que se refirió específicamente a los fanáticos latinoamericanos de Shakira, pudiera llegar hasta los oídos de la mismísima cantautora colombiana, y con unas cuantas palabras, defendiera como se debe a quienes la han convertido en una leyenda, sus fans.

"Orgullosa de ser latinoamericana", escribió la cantante en su perfil oficial de Twitter, y agregó banderas de los países que forman parte del continente para celebrar a todos sin fronteras. México, Brasil, Panamá, El Salvador, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Puerto Rico y muchos otros aparecieron en su lista.

En apenas un par de horas logró acumular más de 29 mil "retuits", así como más de 200 mil reacciones de "Me gusta", y hasta más de 6 mil comentarios donde hay toda clase de mensajes, la mayoría de ellos, claro, en apoyo a la cantante, y dando todo el soporte de amor que requiere.

La polémica entrevista de Piqué

Lo anterior apareció en las redes luego de que el ex futbolista del Barcelona tuviera una entrevista con el periodista deportivo digital Gerard Romero, quien también es su compañero en la Kings League, pues funge como uno de los presidentes de los equipos que conforman la liga.

En ella, le preguntaron cómo lidia con todo el hate que le ha caído últimamente, aunque enfocado más a temas deportivos como por ejemplo, la polémica en la que está envuelta el Barcelona por presuntos pagos a los árbitros, además del circo en el que se convertía la Kings League en algunas ocasiones.

Sin miramientos, el futbolista comenzó a decir que no es posible hacerle caso a todos los comentarios que die la gente, porque entonces puedes considerarte un hombre muerto, pero sacó de manera inmediata el tema con Shakira, una de las razones por la que comenzó a ser el personaje más odiado del momento.

Leyenda

Aseguró que al ser Shakira latinoamericana, de Colombia, todos los fanáticos del continente se ponen inmediatamente a su favor, y le ha llovido hasta para llevar al futbolista. Sobre todo cuando la trilogía de canciones en su contra vieron la luz, y aumentó la tensión con este lado del charco.

“Yo te puedo poner el ejemplo, el tema que he pasado el año pasado, con mi expareja que es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles, de verdad, no me importa nada, es cero, porque es gente que no los conozco en nada, son gente que, vete a saber tú, no tiene vida, están ahí, ¿qué importancia les tienes que dar? Cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, lo trato como si fuera… mentalmente esto es muy sano, si le das importancia a cada comentario, estás muerto”, señaló Gerard Piqué.

