Piqué revelaría que Clara Chía enfrentó problemas de salud mental tras "ataques" de Shakira

Gerard Piqué rompió el silencio y habló sobre la salud mental después de su ruptura con Shakira, ya que aseguró que ha recibido varios ataques por los fans de su expareja. Asimismo, el ahora empresario habría dejado ver que no ha sido el único afectado debido a que también su novia, Clara Chía, ha enfrentado los señalamientos, pues hay que recordar que la joven ha sido acusada como la tercera en discordia en la relación de 12 años de la cantante y el deportista.

El ex defensa del Barcelona tuvo una plática con su amigo Gerard Romero en el canal "Jijantes" en Twitch, si bien el tema principal era la Kings League, la cual creó, después la conversación se centró en cuestiones más personales y fue el momento en el que el español aprovechó para hablar de la situación que está pasando desde que se separó de la intérprete de "Te felicito" y "Monotonía", ya que aseguró que los fanáticos de la colombiana le han escrito "barbaridades" en redes sociales.

Piqué habla de la salud mental tras "ataques" de Shakira

"Yo con el tema que he pasado el año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada", aseguró el ex seleccionado de España, quien también resaltó que lo ha sabido sobre llevar la situación con los "haters" debido a que no les da mucha importancia

"¿Qué importancia les tienes qué dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, mentalmente esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario estás muerto", indicó, para después recordar que no se pueden dominar los comentarios en la red, sin embargo, las personas son las que pueden controlar como reaccionan: "Tú no puedes controlar lo que la gente haga, tú puedes controlar lo que tú puedes hacer, y lo que tienes que hacer es vivir tu vida".

En tanto, aseguró que si bien es una moda "hacer ataques directos", algunas veces no se dan cuenta que están afectando a otra persona mentalmente, sin decir el nombre de Shakira, Piqué mencionó: "Ahora nos dedicamos a 'tirar el beef' (ataque), no quiero entrar (en detalles), pero también es un tema personal, el tema de 'tirar beef' que está muy bien que es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le 'tiras el beef'".

Piqué habló sobre la salud mental tras los ataques de fans de Shakira Foto: Especial

"Queda muy bien a título personal, pero luego no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene qué pasar?, que alguien se suicide para que luego '¡oh nos hemos pasado!'", manifestó el exfutbolista profesional, que no especificó si estaba hablando de él o bien de su novia Clara Chía Martí, quien se dice que hasta terminó en el hospital debido a un ataque de ansiedad por la situación que está viviendo al ser la nueva pareja de Piqué.

SIGUE LEYENDO:

Shakira tiene todo listo para mudarse con sus hijos lejos de Piqué a su nueva residencia en Miami

Mamá de Piqué le habría hecho brujería a Shakira, pero le terminó cayendo al exfutbolista, revela Mhoni Vidente