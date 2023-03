Mamá de Piqué le habría hecho brujería a Shakira, pero le terminó cayendo al exfutbolista, revela Mhoni Vidente

Han pasado más de siete meses desde que el mundo se conmocionó ante una de las noticias más paralizantes dentro del gremio de los espectáculos, esto luego de que Shakira se separó del padre de sus dos hijos, Gerard Piqué. Desde entonces la polémica no ha parado de girar entorno a estas dos personalidades con alto impacto en el gremio de la música y el deporte respectivamente.

El escándalo es latente entorno señalamientos que tienen que ver con Clara Chía, la nueva novia del exculé, quien a pesar de que es más de 10 años menos que el famoso, él se ha mostrado orgulloso de llevarla a diversos eventos, presentarla con sus hijos e incluso con sus padres.

Es de recordar que a principios de enero de 2023 las redes sociales se incendiaron luego de que comenzaron a circular diversas fotografías y un video que dejan en evidencia reprobables acciones de la mamá de Piqué a Shakira. Se trató de un clip que muestra a Montserrat Bernabéu mientras toma el rostro de la cantante colombiana y la somete a callar, esto a pesar de que Gerard está presente y no hace nada para evitarlo.

Shakira ¿víctima de brujería?

Luego de que se difundieron estos videos, ahora Mhoni Vidente, una de las pitonisas más famosas de México que se dedica a leerla fortuna de los famosos, ha dado a conocer una predicción que ha puesto a temblar a todos los fans de Shakira, pues asegura que la mamá de Piqué le hizo un trabajo de brujería al famoso.

Fue a través del noticiero de El Heraldo Televisión que la famosa vidente reveló que: “A Piqué le ha ido muy bien, últimamente está teniendo mucho éxito en lo económico, pero ahora le salió la carta de los amantes y esta no tiene que ver con Clara Chía, ahí te das cuenta de que el problema no es ella, quiere decir que el problema era Piqué contra Shakira, él ya no quería estar ahí”, aseveró la famosa cubana.

Sin embargo, luego de estas declaraciones, llamó la atención que la atinada vidente aseguró que había un acto de posible brujería que relacionaba a la mamá del deportista con la artista latina. “La mamá de piqué tuvo que ver porque hizo un trabajo oscuro para separar a Shakira de su hijo Piqué, pero lamentablemente este trabajo a su hijo y lo va a estar dejando sólo (...) Ahora Piqué necesita ir con alguien a que lo limpien, pero próximamente lo vamos a ver con una mujer que no es Clara Chía”, finalizó Mhoni Vidente, quien recordó que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar.

