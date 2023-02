VIDEO | Captan a Piqué afuera de la casa de Shakira, pero solo dejó a sus hijos bajo la lluvia

La polémica que surgió tras la separación de Shakira y Gerard Piqué no se detiene y una vez más el exfutbolista recibió fuertes críticas en redes sociales, esta vez por un video en el que se puede ver que deja a sus hijos, Sasha y Milan, en la mansión de la cantante colombiana sin preocuparse por hacerlo aún bajo la lluvia y sin apoyo alguno pese a que uno de los pequeños llevaba una maleta pesada.

El exjugador de FC Barcelona ha sido motivo de controversia desde que se confirmó su infidelidad a la barranquillera, la canción que ella lanzó junto al productor argentino Bizarrap y al hacer oficial su romance con Clara Chía Martí tan sólo unos meses después de haber anunciado su separación. A esto se suma la actitud que ha tenido con la prensa y, en esta ocasión, con sus hijos a quienes no dudó en dejar bajo la lluvia con tal de no encontrarse con Shakira.

En el video compartido por Europa Press y que se hizo viral de inmediato en redes sociales, se puede ver como su hijo mayor, Milan, baja de una camioneta negra y toca el timbre de la mansión, detrás de él su hermano Sasha con una pesada maleta intenta apresurase para entrar. Lo que llamó la atención, entre otras cosas, fue que los pequeños se bajaron aún cuando estaba lloviendo.

Piqué fue blanco de críticas debido a que no acompañó a sus pequeños a la puerta de la casa sin importar que ya era tarde; además, Sasha y Milán bajaron del vehículo en plena lluvia sin ningún tipo de abrigo aún cuando los inviernos en España son intensos y las bajas temperaturas podrían afectar su salud.

Gerard Piqué huye de la prensa

Aunque es no fue lo único que logró enfurecer a los internautas, pues en el mismo clip se observa cómo los pequeños todavía no terminan de entrar a su casa y Gerard Piqué arranca a toda velocidad la camioneta con la intensión de huir de la prensa y no encontrarse con Shakira.

Críticas a Piqué por dejar a sus hijos bajo la lluvia. Foto: IG @3gerardpique

En su camino los reporteros notaron cómo el exfutbolista se fue sin notar que llevaba la cajuela abierta, algo que se mantuvo de la misma manera durante gran parte de su trayecto por lo que no se sabe si es que la dejó de esta manera hasta que llegó a su destino.

En días pasados Europa Press captó a Piqué con su nueva novia, Clara Chía Martí, paseando por las calles de Barcelona tomados de la mano; sin embargo, en su intento por escapar de las cámaras la joven recibió un fuerte golpe al impactar contra un anuncio, aunque esto poco le importó al exdeportista que se burló de ella.

