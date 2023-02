Captan a Piqué huyendo a toda prisa de casa de Shakira con todo y la cajuela abierta

La relación entre Gerard Piqué y Shakira sigue muy tensa, pues está comprobado que no quieren ni verse, ya que constantemente se evitan. Recientemente, se viralizó un video en el que se observa cómo el ex defensa del Barcelona huye de prisa abordo de su automóvil, ya que después de dejar en su casa a sus dos hijos, el deportista se dio a la fuga del lugar y con tal de no encontrarse con la colombiana dejó la cajuela de su carro abierta.

El dueño del Kosmos ya no reside en la mansión en la que vivió con la intérprete de "Hips don't lie" por más de 10 años, así que constantemente va por sus hijos, Milan y Sasha, quienes están bajo la custodia de su madre. En diversas oportunidades, los paparazzis que se encuentran a las afueras de la casa, han logrado captar cómo Piqué espera y deja a sus pequeños en la puerta debido a que en ningún momento ingresa.

Así huyó Piqué de Shakira con la cajuela abierta

Fue hace unos días, que los reporteros grabaron cuando el ex seleccionado español dejó a sus hijos. Mientras él se estacionó enfrente de la puerta, el pequeño Sasha bajó y esperó que le abrieran para que pudiera entrar a la vivienda. Después, Milan fue a la cajuela para sacar su mochila e ingresar a su casa. El deportista, que acaba de cumplir 36 años el pasado 2 de febrero, esperó a que se metieran y posteriormente arrancó el carro y se fue por la calle.

Sin embargo, lo que llamó la atención de la prensa es que Piqué se fue con la cajuela abierta del auto. En las imágenes que difundió Europa Press, se observa cómo el ex futbolista emprende su camino sin detenerse a cerrar la puerta. Como era de esperarse el pequeño clip ya ha sido compartido por usuarios de redes sociales y diferentes medios, que resaltan que Gerard no quiere tener contacto con Shakira, que hace unas semanas lanzó "Music Sessions #53" en donde dejó ver su infidelidad con su actual novia Clara Chía.

Esta no es la primera vez que los medios logran captar que las cosas no van bien entre la expareja, ya que a pesar de que tengan que convivir lo evitan a toda costa, como recientemente que Shakira se encontró con Piqué enfrente de su casa y lo ignoró por completo. Asimismo, cuando han coincidido, como son los partidos de béisbol y futbol de sus hijos, así como la función navideña de la escuela, ambos se alejan el uno del otro, pues mientras la intérprete de "Te Felicito" es cercana a los otros padres, el deportista se va a otro lado, haciendo de este un momento incómodo.

Shakira tiene la custodia de Milan y Sasha IG @shakira

En tanto, se ha comenzado a especular que aún no habrá tregua, debido a que Shakira lanzará una nueva canción con Manuel Turizo, en la que probablemente Piqué volvería a ser el protagonista de la historia. En redes sociales se ha filtrado la letra del tema que promete ser otro éxito y revelar más detalles de su separación con el futbolista, quien supuestamente la engañó después de 12 años de relación y tener dos hijos.

