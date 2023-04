VIDEO | José Eduardo Derbez confiesa la poderosa razón por la que no utiliza el apellido de Victoria Ruffo

Uno de los actores más controversiales del medio es José Eduardo Derbez, quien, además de protagonizar diversos encuentros ácidos con la prensa, se ha hecho famoso en buena medida por el pleito que sostienen desde su infancia sus padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes al día de hoy prefieren no hacer comentarios uno respecto del otro, ya que los malos recuerdos superaron al amor que alguna vez se tuvieron.

Aún así, siguen siendo cuestionados acerca de si algún día habrá una reconciliación, posibilidad que hasta el momento sigue siendo imposible para ambos, aunque en su caso, Victoria Ruffo no descarta que algún día puedan tener un trato cordial, lo cual posiblemente suceda cuando los una un nieto. Pero ya que para eso parece faltar mucho tiempo, hay otros ángulos que los periodistas sacan para darle una vuelta al conflicto que sostuvieron.

Por lo cual, no es de extrañarse que cuando José Eduardo Derbez fue entrevistado en "El Minuto que Cambió mi Destino", Gustavo Adolfo Infante decidiera preguntarle acerca de si alguna vez su madre se enfadó por el hecho de que no usara su apellido para su nombre artístico, ante lo cual, el conductor de "Miembros al Aire" no dudó en contar la poderosa razón por la que no utiliza el apellido de Victoria Ruffo.

En diversas ocasiones, José Eduardo Derbez ha demostrado el gran cariño que le tiene a su madre

Lo cierto es que en un inicio, José Eduardo Derbez no quería desatar más conflictos entre sus padres, por lo cual, cuando fue cuestionado por "La Reina de las Telenovelas" acerca de cuál sería el nombre con el que lo identificarían en la industria del entretenimiento, él le aseguró que utilizaría su nombre a secas, ya que en el medio no hay muchos actores homónimos. Pero, "para no meterse en broncas" con ninguno de sus papás, después recapacitó y decidió utilizar ambos apellidos.

Sin embargo, las revistas de espectáculos comenzaron a identificarlo con su apellido paterno, dejando de lado su segundo apellido, algo que le molestaba y por lo cual tendía a solicitar la aclaración, asegurando que su nombre era "José Eduardo Derbez Ruffo". No obstante, sus esfuerzos fueron en balde, ya que las publicaciones siguieron identificándolo como se le conoce hasta ahora.

"Seguían (los medios poniendo) 'José Eduardo Derbez' y entonces llegó un momento en el que dije: déjenlo así, así se queda, así lo dejamos. Y así me di de alta y ya", expuso el hijo mayor de Victoria Ruffo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

A pesar de estar distanciados durante la infancia de José Eduardo Derbez, actualmente padre e hijo son muy unidos

Se cree que en un inicio, esto molestó a Victoria Ruffo, quien al final entendió que no había quedado en las manos de su hijo la composición de su nombre artístico, el cual al final del día fue el problema más leve que enfrentó el actor en el despegue de su carrera, ya que por más que acudía a castings nunca corría con suerte, hasta que Pedro Damian decidió darle su primera oportunidad en el drama juvenil "Miss XV".

