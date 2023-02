VIDEO | José Eduardo Derbez confiesa que le han ofrecido dinero "para ir a chupar" a los eventos de sus fans

Uno de los hijos más polémicos de Eugenio Derbez es José Eduardo, quien además de tener una escabrosa relación con los reporteros, siempre suele dar de qué hablar gracias a las declaraciones que hace en sus entrevistas, tal y como la vez que le confesó a Gustavo Adolfo Infante que había tenido una novia que lo "secuestró". Sin embargo, en esta ocasión la razón por la que causó polémica fue por compartir una extraña petición que le hacen sus fans.

Pues de acuerdo con el hijo mayor de Victoria Ruffo, hay ocasiones en las que recibe particulares propuestas de trabajo mediante redes sociales, las cuales se centran en invitarlo a diferentes eventos, esto a pesar de que él les aclara que no tiene un show previsto para este tipo de propuestas.

Ante lo cual, sus seguidores le han expresado al actor de "Renta Congelada" que lo importante es que los acompañe en fechas especiales, tales como bodas, bautizos y primeras comuniones, sin importar si tiene o no un espectáculo preparado, situación que intrigó al comediante ya que no entendía para qué lo querían en sus fiestas.

Por lo que, motivado por la curiosidad no dudó en preguntarle a sus fans acerca de cuál era el objetivo de que fuera a sus eventos, cuestionamiento que fue respondido con una afirmación que sorprendió al actor, pues según él lo único que sus seguidores quieren es convivir y beber con él, mientras se divierten en la fiesta.

"Me mandan mensajes así por Instagram de: 'José Eduardo ¿cuánto nos cobras porque vayas a una boda?' y yo de '¿una boda? ¿para qué?', pero ¿de qué o qué?', porque sí les he contestado y me dicen 'pues te pagamos, nada más dinos cuánto cobras' y yo: 'sí, pero dime qué quieres que haga, o sea no tengo un show', me dicen 'nada más pa que vayas a chupar con los novios'", señaló el hijo de Victoria Ruffo.