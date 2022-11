VIDEO: José Eduardo Derbez desaira a la prensa durante estreno de la obra "La Clase", Victoria Ruffo sale en su defensa

Lo que pudieron ser buenas críticas para el trabajo de José Eduardo Derbez y Alejandro Nones en su debut dentro de la obra de teatro "La Clase", terminó siendo lo contrario, pues ignoraron por completo a la prensa durante la Alfombra Roja del estreno. Esto mismo hizo el productor de la obra, Javier López Miranda, hasta que se dio cuenta que los medios de comunicación hicieron evidente su molestia.

Tras salir a su encuentro con los micrófonos y las cámaras de televisión el hijo del actor Xavier López "Chabelo" explicó que sus actores evitaron dar algún tipo de declaración debido a que necesitaban estar "concentrados". De igual forma mencionó que desconoce si hablarán con la prensa rosa, pues en ese momento "están enfocados en el estreno. Entiendan que es una noche especial para ellos y muchos nervios, mucha gente", explicó.

"Nada. Nos vamos a concentrar, pero gracias por venir. Los queremos muchísimo. Gracias de verdad", fue lo único que mencionó a lo lejos Alejandro Nones, mientras que José Eduardo Derbez sólo dio las gracias y apenas si esbozó una sonrisa. Ésta actitud fue duramente criticada dentro del programa de espectáculos "Ventaneando", pues consideraron que ese tipo de acciones no se hacen, pues no tiene caso invitar a la prensa si no van a hablar con ellos.

Victoria Ruffo defiende a su retoño

Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez, fue una de las invitadas de honor al estreno de la obra de teatro "La Clase" y como era de esperarse le cuestionaron la actitud de su hijo ante los medios. Ella, muy a su manera salió en su defensa y generó empatía como actriz: "La verdad a mi no me gustaría estar en sus zapatos en este momento. Yo lo he experimentado y es horrible. Dan muchos nervios, que se vaya uno a equivocar, viene la prensa, vienen los compañeros que somos bien criticones", explicó la actriz.

Acompañada por su esposo, el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dijo que no sólo se imagina como una Primera Dama sino como la Señora Presidenta. Esto después de que el político reveló sus aspiraciones políticas en el futuro. "Yo me veo junto a mi marido, en donde esté, como esté, siempre a su lado. Ya hablaremos de eso después", dijo la ex pareja de Eugenio Derbez para luego despedirse de la prensa.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz busca el amor, asegura que piensa en volver a sacar un Tinder

Ángela Aguilar presume su cintura en espectacular vestido estilo años 50

Alejandro Speitzer debuta como tatuador, así presumió sus primeros diseños en redes, ¿competencia a Nodal?