¿Victoria Ruffo se alegró del accidente de Eugenio Derbez? Esto dijo su hijo José Eduardo

Para nadie es novedad el hecho de que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no terminaron en buenos términos, lo cual ha sido externado de manera directa o indirecta por ambos actores, sin embargo, a raíz del accidente que le provocó una lesión al comediante, muchos se han preguntado si es que Victoria Ruffo se alegró por su estado de salud.

Por lo cual, el hijo que fue fruto del amor que alguna vez se tuvieron, José Eduardo Derbez, decidió poner fin a la polémica y finalmente hablar sobre la reacción que "La Reina de las Telenovelas" había tenido tras enterarse del accidente de su papá.

Así, en entrevista con "Ventaneando", José Eduardo Derbez confesó que a pesar de que sus papás no tienen ningún tipo de contacto desde hace muchos años, lo cierto es que su mamá sí se preocupó por Eugenio Derbez.

No obstante, dicha preocupación no transgredió al grado de que Victoria Ruffo continuamente preguntara sobre el estado de salud de su expareja, ya que según José Eduardo Derbez solo le preguntó en una ocasión cómo seguía Eugenio.

"Mis papás no tienen contacto hace muchisísimos años, no tienen porqué, pero no hay ningún rencor ni ningún odio, entonces, obviamente mi mamá pues se preocupó cuando le pasó (el accidente) a mi papá, pero hasta ahí, nada más me dijo '¿cómo va?' y le dije: bien", afirmó José Eduardo Derbez.

No obstante, conviene recordar que en una entrevista reciente, Eugenio Derbez afirmó que él sí tenía sentimientos encontrados con Victoria Ruffo a quien aún no le perdona el hecho de no haber podido formar parte de la infancia de su hijo.

Esto en atención a que cuando terminaron la relación, Victoria Ruffo se quedó con la custodia total de José Eduardo, limitando así la convivencia del entonces menor con su papá, quien incluso una ocasión decidió llevárselo sin permiso de la escuela, provocando un gran enfrentamiento con "La Reina de las Telenovelas".

SIGUE LEYENDO:

Eugenio Derbez: Las frases más crudas del comediante que revelan la gravedad de su estado de salud

"Está mal": Bárbara Torres de "La Familia P.Luche" habla de la salud de Eugenio Derbez