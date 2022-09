Eugenio Derbez: Las frases más crudas del comediante que revelan la gravedad de su estado de salud

En las últimas horas el nombre de Eugenio Derbez se mantenido en la cima de las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que reapareció en redes sociales para realizar un live en el que explicó a detalle cómo es que es su estado de salud actual, por lo que en esta ocasión te diremos cuáles fueron las frases más crudas que dijo el protagonista de “No se aceptan devoluciones” que dejaron en evidencia la verdadera gravedad de la desafortunada situación por la que atraviesa.

Para empezar su live realizado a través de Instagram, Eugenio Derbez agradeció las muestras de cariño que ha recibido por diferentes vías desde que se dio a conocer la noticia de su accidente y aseguró que hasta un par de horas antes de su video, pudo ponerse “presentable” ya que estaba hecho “toda una tragedia”, no obstante, le agradeció a su esposa, Alessandra Rosaldo, por ayudarlo a bañar y enseguida procedió a explicar cómo es que sucedió el accidente que lo llevó a la sala de operaciones.

El actor comenzó confirmando que su accidente fue originado por culpa de un juego de realidad virtual, el cual, calificó como “algo estúpido”, no obstante, señaló que en el juego se encontraba en la cima de un edificio de cien pisos del cual supuestamente cayó por lo que su mente y su entorno le jugaron una mala pasada y al tratar de “evitar la caída” el comediante tropezó y cayó en unas escaleras. El creador de “La Familia P.Luche” señaló que al caer todo el peso de su cuerpo cayó sobre su codo y debido a esto se generó un efecto en cadena en el que su húmero terminó destrozando por completo su hombro y fue así como empezó “el infierno”, como el actor lo describió.

Eugenio Derbez sufrió más de 15 fracturas. Foto: Especial

"Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar como loco porque no aguantaba el dolor y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas", señaló el comediante, quien también señaló que en lo que su equipo le consiguió un cirujano para reconstruirle el hombro estuvo toda una semana con el brazo dislocado, lo cual calificó como “Toda una odisea”.

En otro momento de su video, Eugenio Derbez señaló que luego de finalmente seo operado, lo que lo tiene consternado es que su recuperación será sumamente larga y detalló que por lo menos tiene incrustados 20 tornillos en el hombro para tratar de recuperar la movilidad, la cual, no está garantizada al cien por ciento.

“Me dijeron que no era seguro que recupera la movilidad al cien hasta que vean cómo funciona todo y la recuperación va a ser larga, entre seis meses y un año, pero es lo que es, no me he querido ver la cicatriz porque me desmayo, es real, son como 20 tornillos, esa es una foto de las placas”, señaló Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez estará alejado de las redes durante un largo tiempo. Foto: IG: ederbez

Para finalizar, Eugenio Derbez reiteró su agradecimiento por las muestras de cariño de sus seguidores y adelantó que no podrá regresar a las redes durante un largo tiempo pues su lesión le ha complicado toda su existencia ya que se lastimó el hombro derecho y aseguró que es un infierno hacer todo con su mano izquierda, además, señaló que todavía es muy intenso el dolor y por ello tiene que estar sedado la mayor parte del tiempo.

“Bañarme, pararme, todo es ahorita un circo, entonces voy a seguir un poquito alejado, voy a seguir desconectado y cuando me sienta bien volveré a hacer otro live, quiero enfocarme en descansar, en recuperarme, ahorita estoy despierto porque no me he tomado mi medicina, pero la mayoría del día estoy dormido, gracias de verdad y algo que me pasó es que me he vuelto muy sensible, lloro por todo, aparte fue la derecha, intenten hacer todo con la izquierda y no saben por el infierno que estoy pasando”, finalizó.

