Informe de la Organización Meteorológica Mundial pone en alerta al Gobierno de México sobre el calentamiento global

El mundo se encuentra en alerta desde hace varios años debido a las consecuencias de décadas de contaminación y acciones que atentan contra el medio ambiente. El calentamiento global es una de las grandes problemáticas sobre la que diferentes expertos e instituciones vienen advirtiendo.

Alerta para el Gobierno de México. Fuente: Producción El Heraldo de México / Canva

Desde la Organización Mundial de la Salud señalan que el calentamiento global es una consecuencia del cambio climático que afecta al mundo entero y que además contribuye de forma directa a las emergencias humanitarias causadas por olas de calor, incendios forestales, inundaciones, tormentas tropicales y huracanes, y cuyas magnitud, frecuencia e intensidad van en aumento.

Alerta para el Gobierno de México

Un informe de la Unión Europea advierte que el calentamiento global inducido por el hombre está aumentando actualmente a un ritmo de 0,2 °C por década. Por ello alerta que influyen cada vez más en el clima y la temperatura de la Tierra la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y la cría de ganado.

Alerta para el Gobierno de México. Fuente: Producción El Heraldo de México / Canva

En cuanto a México, la Organización Meteorológica Mundial dio a conocer un informe con el que pone en alerta al Gobierno sobre el calentamiento global. El escrito señala que el 2024 fue el año más caliente que se ha registrado a lo largo de la historia y entre las causas destaca la contaminación sin control, la quema de combustibles fósiles y la deforestación indiscriminada.

En torno a México, también se advierte por la sobrepesca, una acción que impacta gravemente en la biodiversidad de los océanos y altera la estabilidad climática. Además, desde la Universidad Autónoma Chapingo indican que México ha perdido el 2,2% de su cobertura vegetal y el 13,2% de sus reservas de carbono.

Alerta para el Gobierno de México. Fuente: Producción El Heraldo de México / Canva

Los datos sobre el calentamiento global y algunas de sus consecuencias no dejan de alarmar al mundo entero y en el caso particular de México pone en alerta al Gobierno. No hay dudas de que se necesitan políticas y acciones que permitan reducir el daño que como población se le hace el planeta y que tendrá como gran perjudicado al propio ser humano.

SIGUE LEYENDO

Adiós al cosplay tradicional: cómo se vería Henry Cavill como Magneto de X-Men

Dragon Ball: cómo y dónde ver todos los capítulos del anime de Akira Toriyama en streaming