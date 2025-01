Dragon Ball: cómo y dónde ver todos los capítulos del anime de Akira Toriyama en streaming

Dragon Ball es una de las franquicias de mayor impacto histórico en el mundo del entretenimiento. Estamos ante lo que a todos los niveles es un pilar de la industria del manga y el anime, el cual sigue reuniendo a millones de seguidores en una comunidad mundial que no conoce límites.

Para ver el anime clásico de DBZ existe una sola vía: AnimeBox. La plataforma en streaming de Selecta Visión es, a día de hoy, el único servicio que cuenta con el anime de Dragon Ball en su catálogo de contenido.

Hay diversos modos de poder ver los diferentes Dragon Ball vía streaming. Fuente: Web

"Dragon Ball Z Kai" no es ni una secuela ni un spin-off de ningún tipo respecto a "Dragon Ball Z". Este anime se trata de una remasterización de la época adulta de Goku y para verlo también se puede acudir a AnimeBox, o bien, las otras alternativas de streaming: Netflix y o Prime Video.

Dragon Ball, situándose sus hechos múltiples años después de "Dragon Ball Z" y por lo tanto siendo posterior también a "Dragon Ball Super", tiene repeticiones solamenete por AnimeBox.

En definitiva, Dragon Ball no ha estado nunca en mejor estado que como a día de hoy. Una vez que concluya 2025, tendremos todos y cada uno de los animes que adaptan la obra de Akira Toriyama disponibles como mínimo en una plataforma en streaming. Esto es algo que no había ocurrido nunca antes, y que supone un punto de inflexión en la accesibilidad de una franquicia que no siempre había sido todo lo abierta que requería de cara al público.

