"Se han manejado mil historias": José Eduardo reacciona a supuesta pelea de Eugenio Derbez y Vadhir

En las últimas semanas, la salud de Eugenio Derbez ha robado reflectores en los medios del espectáculo debido al surgimiento de distintas especulaciones sobre lo sucedido realmente aquel día, siendo la más reciente que una pelea a golpes con su hijo Vadhir Derbez le provocó fuertes lesiones.

De acuerdo con un reconocido youtuber, el protagonista de "La Familia P.Luche" y "XHDRBZ" no se habría caído mientras jugaba con un aparato de realidad virtual, pues de "muy buena fuente" se le informó que todo lo provocó una pelea con Vadhir Derbez.

Hace unos días, José Eduardo Derbez concedió una entrevista con Mara Patricia Castañeda en la que fue cuestionado sobre la posibilidad de que su papá y su hermano se hayan enfrascado en una pelea, tal y como lo destapó un reconocido youtuber.

En este sentido, el hijo de la primera actriz, Victoria Ruffo, dijo que ha surgido mil historias sobre el "accidente" que sufrió su papá, asegurando que varias de ellas son "cosas que no" y tiene caso hablar sobre ellas.

Finalmente, el conductor del programa "Miembros al Aire" sentenció que la verdadera versión de lo ocurrido es la que ofreció su papá en un video compartido en YouTube en la que dijo que todo se trató de un accidente y justamente estaba en compañía de su hijo, Vadhir Derbez.

"Se han manejado mil historias. Me mandan videos de lo que se está diciendo y está cañón. Cosas que no, pues ni al caso, no va por ahí", sentenció el joven actor.