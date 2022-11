Karely Ruiz busca el amor, asegura que piensa en volver a sacar un Tinder

Al ser una de las mujeres más famosas de las redes sociales, es natural que Karely Ruiz haga con regularidad lives donde se pone en contacto directo con su público, el cual siempre está atento a todas sus publicaciones, que en gran medida son para darse publicidad para su cuenta de OnlyFans. Sin embargo, también les responde muchas de las dudas que les surgen, una de las cuales siempre apuntará a su situación sentimental.

Con un outfit que los dejó con el ojo cuadrado, un micro short de mezclilla, una faja y un bra de color negro, la originaria de Monterrey Nuevo León explicó que por ahora se encuentra soltera y que parece ser que el amor no es para ella. Por ésta razón aseguró que está pensando en abrir una cuenta de Tinder para ver si tiene más suerte. Como era de esperarse, le llovieron muchos comentarios que coincidieron en que no le creían, pues es una joven guapa y con un "cuerpazo".

Entre risas, Karely Ruiz explicó que ya había sacado en otro momento una cuenta de Tinder y que hasta llegó a conocer a un chico con el que hizo "match". Esto ocurrió cuando ya tenía fama, razón por la cual él no le creyó al principio. Todo cambió cuando ella lo invitó a una fiesta familiar (cumpleaños de su madre) y al verla casi se desmaya. Sin embargo, no prosperó la relación porque ella ya tenía otros planes.

Karely Ruiz por ahora no piensa en el amor (Foto: Captura de pantalla)

¿Realmente Karely Ruiz está buscando el amor?

Karely Ruiz, quien hace poco presumió el amor a lado de un joven, por ahora se encuentra soltera y con muchos planes. Sin embargo, no abandona a sus fans a través de dinámicas de preguntas y respuestas además de hacer transmisiones donde los pone al corriente en lo que respecta a cada detalle de su vida. Sobre si continúa soltera o no, dijo que sí y en broma mencionó que está buscando pareja por lo que piensa que Tinder sería una buena opción, ya que en Instagram está bien "mosqueada".

Karely Ruiz dice que ya tuvo varias cuentas de Tinder (Foto: Captura de pantalla)

No obstante y para decepción de sus fans, aseguró que por el momento no le interesa vivir ningún romance ya que se encuentra enfocada en su trabajo y no le daría tiempo, con el plus de que se irá a vivir un mes a Colombia. "Ahorita no estoy buscando el amor porque tengo que trabajar mucho", declaró no sin antes reiterar que piensa en someterse de nueva cuenta a una lipoescultura para tener muy bien moldeada la figura.

En casi un año, Karely Ruiz se convirtió en todo un fenómeno mediático y de las redes sociales, pues aunque existen muchas chicas que cuentan con OnlyFans, ella ganó fama y después la canalizó en dicha plataforma. Abandonó la carrera de Enfermería para seguir su sueño de ser famosa y lo consiguió, pues no hay nadie en México que no la conozca y hasta quiera uno de sus saludos.

Karely Ruiz se irá a vivir un mes a Colombia (Foto: IG @karelyruiz)

