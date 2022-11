De espaldas, Karely Ruiz presume sus encantos con revelador bikini

Karely Ruiz pasó el fin de semana en las paradisiacas playas de Acapulco, Guerrero y como era de esperarse, la estrella de OnlyFans acaparó las miradas en redes sociales debido a que presumió los atrevidos bikinis con los que robó cientos de suspiros, por lo que a continuación te presentamos las fotos más candentes que dejaron las breves vacaciones de la excolaboradora de “Es Show”.

Como se mencionó antes, Karely Ruiz estuvo compartiendo todos los pormenores de su estancia en Acapulco, donde aprovechó para descansar y alejarse un poco de la ajetreada vida que lleva o al menos eso fue lo que dejó ver pues al parecer en esta ocasión no salió del lujoso hotel donde estuvo hospedada, no obstante, esto no fue un impedimento para derrochar belleza y sensualidad.

Karely Ruiz robó decenas de suspiros en Instagram. Foto: IG: karelyruiz

Uno de los bikinis más atrevidos que Karely Ruiz utilizó el pasado fin de semana sin duda fue un diminuto conjunto tejido con estambre, el cual, únicamente consistía en pequeños triángulos que solo cubrieron las partes más íntimas de la modelo, quien dejó ver que utilizó dichas prendas para poder asolearse de mejor manera y lograr un mejor bronceado.

Otras de las postales de Karely Ruiz que más revuelo causó fue una en la que posó de espaldas frente a un espejo para que se pudiera apreciar de mejor manera cómo es que lucía con un bikini rosa con verde, el cual, era más que revelador, por lo que robó más de un suspiro con su atrevida fotografía.

Karely Ruiz presumió su escultural figura en redes sociales. Foto: IG: karelyruiz

Cabe mencionar que, además de difundir sus atrevidas fotografías a través de historias, Karely Ruiz también realizó un par de publicaciones en su feed de Instagram en las que presumió algunas de sus mejores postales, las cuales, le hicieron ganar más de un millón de likes en muy pocas horas, además, los halagos no tardaron en hacerse presentes y recibió cientos de ellos.

“Cada día más bella”, “La más guapa de toda”, “Eres un sueño”, “Simplemente divina”, “¡Qué cuerpazo!”, “Chulada de mujer”, y “Toda una diosa” fueron algunos de los halagos que se llevó Karely Ruiz, quien se ostenta como la tercera modelo mexicana más lucrativa de OnlyFans debido a que genera ganancias anuales de alrededor de 10 millones de pesos.

Corren a Karely Ruiz de un tianguis

Hace apenas unos días comenzaron a circular distintos videos en los que se pudo ver a Karely Ruiz vendiendo ropa en un tianguis de su natal Nuevo León y por ello comenzaron a surgir distintas versiones en las que se aseguraba que supuestamente estaría atravesando por fuertes problemas económicos, no obstante, la modelo de 22 años salió a desmentir dichas versiones y detalló que simplemente quería que su ropa tuviera una segunda vida y por ello la remató entre los clientes de un tianguis, además, mencionó que quería revivir sus años como comerciante.

Tras aclarar la situación, Karely Ruiz señalo que su regreso al comercio informal no terminó muy bien pues contó que una mujer que se presentó como líder de los comerciantes la corrió argumentando que se estaba robando la clientela de otros puestos, además, le mencionó que ella no tenía necesidad de vender por lo que le pidieron que se retirara del lugar.

