Ninel Conde eleva la temperatura en redes con diminuto bikini que resalta sus curvas

Ninel Conde, quien es conocida dentro del ambiente artístico como "El Bombón Asesino", acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un par de videos en los que presumió sus encantos gracias a un revelador micro bikini que la hizo llevarse decenas de halagos con los que pudo demostrar por qué sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la querida actriz que le dio vida a la entrañable “Alma Rey” en “Rebelde” publicó los videos en cuestión con el único afán de deleitar la pupila de sus miles de seguidores presumiendo la espectacular figura que consiguió luego de las estrictas dietas y las rigurosas rutinas de ejercicio a las que se sometió durante las últimas semanas.

En cuanto al outfit con qué Ninel Conde lució sus encantos en sus videos, se trató de un coqueto bikini, el cual, además de ser sumamente colorido también era verdaderamente diminuto por la que la actriz pudo presumir su impactante figura en todo su esplendor, en especial la zona de su abdomen, en la cual, no hay ni una sola gota de grasa pues su musculatura está muy bien definida.

Pese a qué los videos de Ninel Conde fueron difundidos a través de sus historias de Instagram, realmente no pasó mucho tiempo para que las grabaciones llegaran a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“Eres una diosa”, “¡Qué cuerpazo!”, “Todo un bombón”, “Cada día más hermosa”, “Chulada de mujer” y “Como los buenos vinos” fueron algunos de los halagos que se llevó Ninel Conde, quien se encuentra completamente enfocada en darle mayor proyección a su faceta como cantante.

Ninel Conde posee uno de los mejores físicos de toda la farándula. Foto: IG: ninelconde

Ninel Conde, una vida llena de contrastes

Actualmente, Ninel Conde tiene 46 años de edad y se encuentra atravesando por un extraordinario momento en su carrera artística pues, pese a que se alejó de la actuación, ha podido darle un gran impulso a su carrera como cantante, además, ha demostrado ser una gran empresaria al lanzar su propia línea de maquillaje y por si fuera poco también ha tenido un gran éxito con su incursión en OnlyFans donde se reafirmó como toda una sex symbol, no obstante, todo su éxito profesional se ha visto opacado por el hecho de no poder ver a su hijo Emmanuel de ocho años de edad durante al menos los últimos dos meses pues su ex pareja, Giovanni Medina, se lo ha impedido.

Ante esta desafortunada situación, Ninel Conde se ha mostrado optimista y se dijo confiada en que este mal momento será temporal y en sus redes sociales adelantó que acudiría de nueva cuenta a las autoridades para que se haga justicia y pueda volver a fortalecer el vínculo con su hijo, el cual, reconoció, se ha ido debilitando debido a que no han podido convivir tanto como quisieran.

