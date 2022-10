Ninel Conde sube la temperatura con impactante bikini bajo el sol

Ninel Conde, quien también es conocida como dentro del ambiente artístico como “El Bombón Asesino”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que derrochó belleza y sensualidad pues resulta que la talentosa actriz y cantante presumió su escultural figura mientras tomaba un baño de sol con un micro bikini con el que dejó boquiabiertos a todos sus fans, por lo que, como era de esperarse, la también empresaria se llevó cientos de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Facebook donde Ninel Conde difundió el video en cuestión, el cual, únicamente tuvo la intención de deleitar la pupila de sus los más de siete millones de seguidores que ostenta en esta plataforma a quienes les presumió la escultural figura que logró luego de un par de semanas bajo un riguroso plan alimenticio y de ejercicio.

Cabe mencionar que, la entrañable “Alma Rey” de “Rebelde” aseguró que estaba dándose un baño de sol como una recomendación médica, además, de paso le serviría para conservar el espectacular bronceado que la caracteriza: “Ahora tomando un poquito de sol, vitamina D porque me dice mi doctora que hay que tomar el sol”, fueron las palabras que dijo Ninel Conde en su breve video en el que se grabó recostada sobre un camastro.

En cuanto al impactante outfit con que Ninel Conde presumió su curvilínea silueta, se trató de un atrevido y diminuto bañador de dos piezas de color café, el cual, en la parte del sostén era apenas un par de trozos de tela sostenidos por una cadena que se ataba por detrás de su cuello, mientras en la parte interior dicha prenda estaba estampada con distintas grecas de diferentes tonos de café.

Para complementar su outfit, Ninel Conde utilizó un par de gafas de sol y un sombrero de playa con el que derrochó estilo, además, se pudo ver que estaba utilizando un brazalete de oro que la hizo lucir más que distinguida mientras presumía su estilizada figura haciendo énfasis en su trabajado abdomen, en el cual, no había ni un solo gramo de grasa.

Pese a que el video de Ninel Conde fue difundido a través de sus historias de Facebook, la grabación no tardó en llegar a otras plataformas y a páginas administradas por sus fans, donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas: “Estás lindísima”, “Tan bella como siempre”, “Una auténtica diosa” “Toda una reina” y “Simplemente divina” fueron algunos de los elogios que se llevó la también estrella de OnlyFans.

Así es la contrastante vida de Ninel Conde

Actualmente, Ninel Conde tiene 46 años de edad y se encuentra atravesando por un extraordinario momento en su carrera artística pues, pese a que se alejó de la actuación, ha podido darle un gran impulso a su carrera como cantante, además, ha demostrado ser una gran empresaria al lanzar su propia línea de maquillaje y por si fuera poco también ha tenido un gran éxito con su incursión en OnlyFans donde se reafirmó como toda una sex symbol, no obstante, todo su éxito profesional se ha visto opacado por el hecho de no poder ver a su hijo Emmanuel de ocho años de edad durante al menos los últimos dos meses pues su ex pareja, Giovanni Medina, se lo ha impedido.

Ninel Conde sigue conservando la espectacular figura con la que se dio a conocer hace poco más de dos décadas. Foto: IG: ninelconde

Ante esta desafortunada situación, Ninel Conde se ha mostrado optimista y se dijo confiada en que este mal momento será temporal y en sus redes sociales adelantó que acudiría de nueva cuenta a las autoridades para que se haga justicia y pueda volver a fortalecer el vínculo con su hijo, el cual, reconoció, se ha ido debilitando debido a que no han podido convivir tanto como quisieran.

SIGUE LEYENDO:

Renata Notni paraliza la red con bikini azul desde el mar

Mariazel conquista la red con disfraz de catrina y transparencias

María Chacón derrocha belleza para Halloween con atrevido disfraz de diablita