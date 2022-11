VIDEO | Karely Ruiz: así es como una señora asegura que la modelo de OnlyFans destruyó su matrimonio, "en su conciencia"

La popularidad de Karely Ruiz llegó a ser tal que todo México ya la reconoce y aunque esto parece ser algo bueno para ella, pues el número de suscriptores para su OnlyFans crecería como la espuma, pare que ya se empezaron a reportar los primeros daños colaterales en la sociedad: un matrimonio con poco más de dos décadas de duración se disolvió de la noche a la mañana por culpa de la modelo.

Tal como se lee, la originaria de Monterrey, Nuevo León, fue capaz de provocar el primer divorcio por el simple hecho de hacerse fotografías que retan a la censura de las redes sociales o que son un poco más atrevidas. Esto lo narró una mujer dentro de un canal de TikTok del influencer conocido como Icefire, quien destaca por presentar temas que incitan a la polémica dentro de la sociedad.

En este caso, el joven entrevistó a una señora que, en aparente molestia, explicó que se tuvo que separar de su esposo a causa de Karely Ruiz, pues le cachó varias instantáneas de ella de manera sugerente, algo que no le toleró. Aunque su expareja intentó explicarle que se trata de una mujer de la farándula no fue suficiente para revertir los hechos. Incluso, tiene la sospecha de que pudieran tener algo ya que "le gustan mayores".

¿Qué fue lo que dijo la mujer de Karely Ruiz?

Apenas tuvo la oportunidad de hablar, la señora aseguró que Karely Ruiz había roto su matrimonio, hecho que le reclamó aprovechando las cámaras de Icefire. A pesar de no saber si tenían contacto, la dolida mujer sostuvo que le encontró imágenes de la joven de 22 años en el celular.

"Karely Ruiz destruyó mi matrimonio, porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi exesposo. Yo le reclamé y él me dijo que era una famosa, pero nos separamos por culpa de Karely Ruiz", mencionó la mujer quien también confesó que la relación con su exesposo tuvo una duración de 20 largos años.

Karely Ruiz conquistó a todo México a sus 22 años (Foto: IG @karelyruiz)

Sobre si la influencer podría tener contacto con el "soldado caído", mencionó que no le consta, pero tampoco tiene sus dudas ya que sabe que a ella le gustan los hombres maduros: "Yo creo que sí porque alguna vez escuché que le gustan mayores a ella, entonces sí se pudo haber fijado en mi marido". Como era de esperarse, esto detonó todo tipo de comentarios, pues es algo fuera de lo común.

"La Kareli Ruiz desde su casa...wey ni los topo y se divorciaron", "Jaja parece chiste pero la mayoría piensa eso que es culpa de "la otra" pero no de la persona con la que están casados", "no me río porque fácilmente podría ser mi ama", "Carely fué el pretexto nada más! ya ellos traían lo suyo", "etiqueten a Karely que se haga responsable" y "Karely espero y puedas con la culpa", fueron algunos de los muchos mensajes que se pueden leer en la cuenta de TikTok.

Karely Ruiz abandonó la carrera de Enfermería por la fama (Foto: IG @karelyruiz)

Cabe destacar que la cuenta de Icefire contiene videos, haciéndolos pasar por reales, para hacer reír a su audiencia. En este caso, no sería sorpresa que se trata de una broma, pues en dos videos anteriores, la señora presento una postura en contra de la psicología y las nuevas generaciones: "no sirven para nada".

