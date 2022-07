José Eduardo Derbez revela cómo iniciaron las peleas de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez por él: VIDEO

Sin duda alguna, la vida personal de Eugenio Derbez ha dado mucho de qué hablar a lo largo de su carrera, en especial su complicada relación con Victoria Ruffo, ex pareja y madre de su hijo José Eduardo Derbez, pero es justamente este joven actor quien habla de cómo vivió el momento en el que se desataron las fuertes peleas entre sus famosos padres.

Y es que para todos es bien conocida la fuerte pelea entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, y aunque todo comenzó por una presunta boda falsa, los famosos actores tuvieron encontronazos más fuertes cuando comenzó el pleito legal por la patria potestad de José Eduardo.

Así comenzaron las fuertes peleas entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en donde José Eduardo habló abiertamente del polémico día en el que se desataron las fuertes peleas entre sus famosos padres.

Y es que, aunque ya estaban en pleno proceso legal para determinar quién se quedaba con la custodia de José Eduardo Derbez, el esposo de Alessandra Rosaldo decidió ir sin avisar a nadie a recoger al colegio a su hijo para después ir a comer, lo que provocó la furia de la reina de las telenovelas.

“El pasó por mi a la escuela pero no avisó, ni a mi mamá, ni a mi nana, ni al chofer ni a nadie, él simplemente pasó por mi y me llevó a comer, obviamente yo nunca lo ví mal porque yo no sabía la dimensión de cómo estaban sus pleitos o en qué parte del juicio iban, yo no tenía idea de nada, entonces mi papá pasó por mí, lo veía poco eso sí y me dio mucho gusto verlo, entonces nos fuimos a comer…y ya comimos super bien, platicamos, nada malo osea platicamos de cómo va tu día, cómo va el tuyo, qué estás haciendo, para mi fue una comida increíble, muy divertida, muy agusto, yo estaba feliz de verlo…” contó José Eduardo Derbez

José Eduardo recuerda que su famoso padre fue por él a a escuela y no avisó a Victoria Ruffo ni a la nana del joven, esto causó la preocupación de la actriz por lo que al localizar a Eugenio Derbez le pidió que inmediatamente llevara a su hijo a la casa.

“...y de ahí empezaron las llamadas, obviamente mi mamá y la entiendo perfecto…yo creo que cualquier papá o mamá hubiera reaccionado igual y vi cuando mi papá contestó el teléfono y me quiero imaginar cómo le habrá ido por que la típica llamada de : ‘ajá, sí, lo entiendo, ok’ y ya que ni puedes hablar tu, y me dijo mi papá: ‘nos tenemos que ir’ te voy a llevar a tu casa, yo creo que por la mente de mi mamá pasaron muchas cosas de ‘no me lo va a regresar’, te puedes imaginar mil cosas y mi papá solo era comer y vámonos y ya, nos fuimos y ya cuando llegué empezó el griterío entre ellos dos”, recordó José Eduardo Derbez

Así mismo, el conductor de “Miembros al aire” recordó que al llegar a su casa, fue muy incomodo ese momento para él pues no quería ver a sus papás peleando pero al final su nana lo metió a la casa mientras que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo seguían la discusión por lo que había sucedido.

“Para mi fue muy fuerte por que yo no quería que se gritaran, no quería que se pelearan, mi nana me metió a la casa y ellos seguían en ese pleito”

