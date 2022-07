Querido actor de "Vecinos" inició su carrera como payasito en las calles; esta es su historia

Sin duda alguna, una de las series más exitosas y queridas por los televidentes es la de “Vecinos” en donde personajes como “Doña Magda”, Silvita, “German”, “Pedrito”, entre muchos otros más se han convertido en los favoritos de las familias mexicanas, y es justamente Pablo Valentín, actor que da vida a “Pedrito” quien abre su corazón y revela cómo inició su carrera antes de ser el famoso “vecino”.

Pablo Valentín da vida a “Pedrito” un hombre flojo que no hace más que estar todo el día en su casa viendo caricaturas, películas, comiendo, disfrutando de su novia y su única responsabilidad es cuidar a “Rambo” el osito de “Don Roque” personaje que interpretó el actor Polo Ortín quien falleció en 2016.

Aunque ya son 13 temporadas en las que participa exitosamente con “Vecinos”, Pablo Valentín no se olvida de sus inicios como artista, pues asegura que él jamás ha buscado la fama por lo que su arte comenzó en las calles de Tlalnepantla, en el Estado de México.

En entrevista con la revista TVyNovelas, el actor que da vida a “Pedrito” recordó con gran cariño a “El Pagüigüi” el personaje con el que inició su carrera.

“Era un payasito que hacía para fiestas infantiles y para shows en la calle, literal. Me encantaba hacerlo y no me iba mal ¡eh!”, dijo Pablo Valentin