“Nunca me había sentido tan plena”: Aislinn Derbez está soltera, así confirmó su ruptura con Jonathan Kubben

Aislinn Derbez confirmó a través de sus redes sociales su ruptura amorosa con Jonathan Kubben luego de más de un año de relación, además, reveló que volver a la soltería fue una de las mejores decisiones que pudo tomar pues le encontró un nuevo sentido a su vida, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo la bella hija de Eugenio Derbez.

Los rumores de la ruptura de Aislinn Derbez y Jonathan Kubben comenzaron a circular hace un par de meses debido a que ambos dejaron de compartir fotos juntos en sus respectivas redes sociales y dichas versiones tomaron fuerza hace algunos días cuando José Eduardo Derbez dejó ver que su hermana ya se encontraba alejada del influencer de viajes de nacionalidad belga, sin embargo, el pasado fin de semana la propia actriz de “A la mala” finalmente confirmó el fin de su relación.

La confirmación de la ruptura ocurrió gracias a que la actriz realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, quienes aprovecharon la oportunidad para cuestionarla acerca de su vida sentimental, por lo que la hija de Eugenio Derbez sorprendió a todos con su respuesta, en la que además de confirmar su soltería señaló que el hecho de estar sola le abrió un mundo de posibilidades que la hacen más que feliz.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera, antes ponía mi atención solo en la familia y la pareja, y ahora estoy encontrando la comunidad que tanto me hacía falta, reconectando con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, fue el texto con el que Aislinn Derbez confirmó su soltería.

AIslinn Derbez asegura que disfrua su soltería. Foto: IG: aislinnderbez

En otro cuestionamiento que le hicieron a la actriz de 36 años le preguntaron cómo es que se sentía en este momento de su vida, a lo que Aislinn respondió que, aunque reveló que hay ocasiones en las que no ha pasa nada bien, simplemente ama todos y cada uno de los aspectos de su vida.

“Con altos y bajos muy fuertes, a veces miedos, a veces angustias, a veces inseguridades, pero en el fondo, así como en esta foto, amo mucho mi vida”, sentenció la nieta de Silvia Derbez, quien no reveló si tiene planeado darse una nueva oportunidad en el amor a corto plazo.

Cabe mencionar que, aunque Aislinn Derbez no reveló los motivos de su ruptura con Jonathan Kubben, los seguidores de la actriz comenzaron a especular que pudo tratarse por lo apretado de sus respectivas agendas, sin embargo, esto solo son especulaciones y se espera que en otro momento ella misma hable de forma abierta de su relación con el influencer.

La relación de Aislinn Derbez y Jonathan Kubben duró poco más de un año. Foto: IG: aislinnderbez

Así fue la relación de Aislinn Derbez y Jonathan Kubben

La breve historia de amor de Aislinn Derbez y Jonathan Kubben se hizo de conocimiento público en diciembre de 2021, sin embargo, en ese momento ya estaban por cumplir nueve meses de relación y desde entonces, la pareja se hizo sumamente mediática debido a los románticos -y en algunas ocasiones extremos- viajes que realizaban a distintos lugares del mundo.

El último viaje que realizó Aislinn Derbez con Jonathan Kubben fue a principios del mes de mayo, cuando estuvieron en Arabia Saudita y desde entonces ya no volvieron a compartir historias, ni fotos o videos en los que aparecieran juntos.

