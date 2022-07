Eugenio Derbez responde a los rumores de divorcio de Alessandra Rosaldo con este emotivo VIDEO

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se han colocado en medio de la polémica desde hace algunos días, pues han surgido algunos rumores sobre su supuesto divorcio. La pareja se había mantenido al margen de esta controversia, sin embargo, fue el actor y comediante quien respondió por medio de un emotivo video en el que demostró su amor a su esposa.

La semana pasada, presuntos amigos cercanos a la pareja dijeron a un programa de espectáculos que el creador de "La Familia P.Luche" y la vocalista de "Sentidos Opuestos" estarían pasando por una crisis, pues se habrían separado para “evaluar” su matrimonio y analizar si desean esforzarse para seguir juntos o ponerle fin luego de 16 años.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo responden

Ante los rumores que inundaron las redes sociales y los medios dedicados al espectáculo, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo respondieron por medio de publicaciones en sus redes sociales al celebrar 10 años de matrimonio. La pareja ocupó sus cuentas oficiales para publicar conmovedores videos de aquella boda del 7 de julio del 2012.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo cumplen 10 años de casados Foto: Especial

"10 años después, con el compromiso de tener luz y agua en nuestro hogar. Pero sobre todo, con el compromiso de seguir dibujando una sonrisa en tu cara. Te amo @alexrosaldo", fue la frase con la que Eugenio publicó en su cuenta de Instagram un Reel (que puede ves aquí) con imágenes de la boda y musicalizado con la canción "Photograph" de Ed Sheeran.

Sin embargo, ésta no fue la única publicación que hizo al respecto, también subió un pequeño videoblog en el que hizo un recuento de cómo fue este día tan especial, pues recordó que se vio afectado por la marcha del movimiento "Yo soy 132", el cual se manifestó afuera de la iglesia. La anécdota contó con la participación de sus hijos José Eduardo y Aislinn Derbez, así como la de sus amigos como Omar Chaparro y Lalo España.

Por su parte, Alessandra Rosaldo también publicó un emotivo clip en donde recopiló videos de su boda, así como de otros momentos en familia, junto a su hija Aitana. En el Reel también se puede escuchar su voz en off y el tema "You Are My Sunshine" de Johnny Cash.

"Los 10 años más felices de mi vida, ¡feliz aniversario amor mío @ederbez! 10 años y contando... Contando risas, triunfos, increíbles experiencias, buenos y no tan buenos momentos, desafíos, aprendizajes, bendiciones, inolvidables momentos, grandes historias, amor, ¡mucho amor!", colocó la actriz y cantante.

