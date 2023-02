VIDEO | Esta fue la picante pregunta que hizo que Vadhir Derbez se sonrojara en medio de una entrevista: "Me estoy poniendo muy rojo"

La relación entre los hijos de Eugenio Derbez es muy buena, tal y como pudimos apreciar en la serie de Prime Video donde toda la familia se fue de vacaciones, demostrando que a pesar de tener diferente madres, esto no afecta a su hermandad, la cual incluso los ha orillado a dar entrevistas juntos, en las cuales han terminado por ventilar anécdotas que pocos imaginaban.

Tal y como pasó en "Pinky Promise", donde gracias a una picante pregunta que hicieron los seguidores del canal de Karla Díaz, Vadhir Derbez terminó sonrojándose y trabándose durante la respuesta que dio a dicho cuestionamiento, el cual se centraba en indagar sobre la vida íntima del actor.

Esto en atención a que el hermano de Aislinn Derbez tuvo que responder cuál era su posición sexual favorita, lo cual incluso extrañó a José Eduardo, quien primero pensó que su hermano tenía gustos extraños, hasta que finalmente descubrió que en realidad a ambos les gusta dicha pose.

Al iniciar su descripción, Vadhir Derbez especificó que iba a tener que ser muy gráfico, lo cual fue seguido de unas risas y aunque se negó a utilizar los peluches que le ofreció Karla Díaz para evitar los detalles orales, el hijo de Eugenio Derbez terminó por ponerse rojo a media pregunta.

"Ella boca abajo y yo encima... Híjole me da pena, me da pena [risas], o sea boca abajo, piernas juntas y ya, pues yo arriba y ahí sostienes, ay me estoy poniendo muy rojo chingad* madre", señaló Vadhir Derbez, mientras su José Eduardo lo cuestionaba acerca de qué sostenía.