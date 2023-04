Eugenio Derbez no le dio las condolencias a su ex Victoria Ruffo tras la muerte de su mamá

Eugenio Derbez manifestó que no le dio sus condolencias a su expareja Victoria Ruffo después de la muerte de su madre Guadalupe Moreno Herrera el mes de marzo. El productor y comediante explicó que las cosas fueron muy complicadas entre ambos, por lo que no sabía cómo iba a reaccionar la actriz que se mostró afectada por la pérdida de su familiar, al igual que su hijo José Eduardo,, que lamentablemente no estuvo en México en aquel momento.

Este martes se realizó la presentación de la tercera temporada de "De viaje con los Derbez", en donde el actor, de 61 años, se encontró con la prensa y entre los muchos temas por los que se le cuestionó fue el fallecimiento de su ex suegra el pasado 8 de marzo. Como era de esperarse, la pregunta lo tomó por sorpresa y aunque se quedó un momento pensando, para después admitir que no le había dado sus condolencias a la protagonista de "Corona de lágrimas", quien es madre de su hijo José Eduardo.

Eugenio Derbez revela por qué no le habló a Victoria Ruffo

El creador de "La Familia P.Luche" indicó que decidió no hablar con su expareja debido a que no sabía cómo lo iba a tomar, pues hay que recordar que Eugenio y Victoria no concluyeron su relación en buenos términos. Sin embargo, apuntó que indirectamente le dio sus condolencias al mandarle un mensaje de apoyo a su hijo José Eduardo Derbez, que también estaba decaído tras el fallecimiento de su abuela, que fue una persona muy importante en su vida.

"No, la verdad no. No supe qué hacer como la situación ha estado complicada. Se lo mandé a decir con José Eduardo, pero no quise enviarlo en ese momento, no sabía cuál iba a ser la reacción, entonces nada más le dije a José Eduardo como algo muy íntimo 'Lo siento mucho...', pero nada más", indicó que comediante y actor, que estuvo en una relación con la protagonista de "Victoria" en los años 90, pero que lamentablemente terminó y que aún tienen conflictos por una supuesta boda.

De acuerdo a medios especializados en espectáculos, Guadalupe Moreno Herrera, la mamá de Victoria Ruffo, murió a los 89 años de edad, víctima de un infarto. Posteriormente, la actriz de telenovelas confirmó que su familiar había perdido la vida: "Gracias a Dios no sufrió mi mamita, estamos tranquilas las tres hermanas de que ya estaba con ganas de irse mi mamá, pero se fue tranquila", destacó la artista, de 60 años.

Eugenio Derbez aseguró que le dio sus condolencias a su hijo José Eduardo Foto: Especial

En tanto, durante la presentación de la nueva serie que está próxima a estrenarse en Amazon Prime Video, Eugenio Derbez ya no tocó el tema de Victoria Ruffo, y prefirió hablar de las cosas que vivió en compañía de su familia. Asimismo, Alessandra Rosaldo reveló que estuvo a punto de dejar el proyecto junto a su hija Aitana, pues hubo momentos en los que sintió que su vida estaba en peligro y que a ninguno de los miembros de la producción les preocupaba.

