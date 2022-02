La boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ¿fue real? actor que ofició la misa lo cuenta todo

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fueron una de las parejas más sonadas en el inicio de los 90. Pero a pesar de tener mucho tiempo de haber terminado la relación, todavía se sigue hablando de lo que vivieron en ese amor que dio como resultado a José Eduardo Derbez. En esta ocasión se volvió a hablar sobre la boda falsa que Eugenio le realizó a la actriz.

En esta ocasión fue Marcial Casale, amigo del comediante, contó en entrevista con Yordi Rosado, contó su versión de los hechos de la boda. Se tiene que mencionar que es una voz autorizada, ya que fue el encargado de oficial la misa en la que se unían como marido y mujer. El actor confirmó que nunca hubo una boda, es decir, le dio la razón a Derbez.

“Eugenio me dijo ‘quiero darle los anillos de una forma especial a Victoria’, yo no sé si ella sabía o no sabía, pero es más obvio si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con ‘masking tape’ en un lugar no certificado no sirve para casarse por la iglesia, eso lo tenemos claro”, contó el actor a Yordi.

Se disfrazó de sacerdote

Marcial detalló que la boda no se podía considerar como tal porque no había elementos sagrados dentro de la ceremonia, por lo que no se puede tomar en cuenta como una boda. Por lo que le daba la razón a Eugenio al decir que nunca existió y por lo que la nombra “boda falsa”.

“No hubo hostia, no hubo consagración, no hubo agua bendita, no hubo lazo, no hubo firma, no hubo pláticas prematrimoniales (…) ¿Si hubiera querido engañar creen que lo iba a hacer así? Yo creo que no. No fue un engaño, no hubo lo que es una ceremonia, no nos hagamos cuentos”, explicó el actor.

Antes de terminar el tema, Marcial explicó que cuando salió la noticia tuvo problemas, ya que le llegaron a decir que lo iban a excomulgar por hacerse pasar por un sacerdote a la hora de oficiar una misa. Gracias a esto habló con un padre para asesorarse. Le dijo que no podían excomulgarlo porque no había hecho nada.

