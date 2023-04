Eugenio Derbez rompe el silencio entorno a su éxito y confiesa qué es lo que más le causa arrepentimiento

En la actualidad, una de las dinastías actorales más importantes dentro de los medios es la de Los Derbez, encabezada por Eugenio, quien a su vez heredó e inculcó la formación artística a sus hijos Aislinn, José Eduardo y Vadhir, todos ellos actores y creadores de contenido, quienes además son considerados estrellas de las redes sociales.

Sin embargo, es de mencionar que la cadena de talento viene mucho más arriba, pues el apellido Derbez ya triunfaba desde la Época de Oro del Cine Mexicano, esto con el trabajo de la primera actriz Silvia Derbez, madre del famoso creador de la “Familia P. Luche”.

Fue en 2022 que Eugenio se robó las miradas a nivel internacional debido a que formó parte de un importante filme que se llevó tres estatuillas, pues el trabajo en el que participó arrasó en las categorías de Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto, hablamos de la película “Coda” y es dentro de este panorama de éxito que ahora el padre de Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez ha roto el silencio y se ha pronunciado respecto a lo que ha tenido que hacer para alcanzar la fama y autorrealización profesional.

Fue durante una entrevista con el programa “Ventaneando” que el creador de “XHDrbz” se sinceró entorno a un aspecto pocas veces tocado por él, mismo que tiene que ver con las cosas de las cuales se arrepiente en la vida.

Para sorpresa de muchos, el artista mexicano que además es creador de su propio reality show de comedia a través de Amazon Prime Video, ha confesado que se arrepiente de haber dedicado demasiado tiempo a su trabajo y menos a su vida personal, familiar y emocional.

“Lo veo de afuera y digo ‘creo que cometí un error (...) me siento esclavo de mi propia carrera’, y ahorita por ejemplo, estoy a punto entrar en una etapa en la que ya no regreso a mi casa hasta septiembre, me tiene muy deprimido”, se sinceró Derbez respecto al costo de la fama.