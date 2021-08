Coda, la nueva película en la que aparece Eugenio Derbez, es un refrito de esta cinta francesa

Eugenio Derbez participará en una nueva película llamada "Coda: Señales del corazón". Como suele pasar con algunas historias, esta cinta es un refrito de una película francesa que se estrenó en 2014 que pasó sin pena ni gloria por la cartelera de México.

En esta ocasión, el mexicano se convertirá en el maestro de canto de una escuela secundaria. Una de sus alumnas, Ruby, interpretada por Emilia Jones, lo sorprende con un talento poco habitual en el canto, por lo que trata de convencerla de obtener una beca para estudiar en una academia donde podrán pulir sus habilidades.

El único inconveniente para este plan es que todos los integrantes de la familia de la joven son sordos y ella es el principal soporte para poder sostener la comunicación con los clientes del negocio de pesca que le da sostén a los suyos.

Con este conflicto, la protagonista deberá lidiar entre el buscar sus sueños o el quedarse con las personas que la necesitan para subsistir y la forma en la que ellos afrontan el hecho de que podrían arruinarle a su hija la posibilidad de lograr sus metas.

La directora del proyecto es Sian Heder, quien participó como guionista en esta cinta, en "Mother" (2006) en varios capítulos de "Orange is the new black".

La familia Bélier (2014)

Bajo la dirección de Éric Lartigau, "La familia Bélier" se estrenó en Francia en 2014. Fue una de las revelaciones para el cine europeo de entonces debido a la emotividad con la que se manejó una historia sobre la discapacidad.

En la historia original, Paula una niña de 13 años de edad, interpretada por la cantante surgida del reality "The Voice" Louane Emera, se percata durante una clase que tiene una habilidad para cantar que ni ella conocía gracias a un maestro.

Tras enterarse de que hay una beca que puede llevarla a estudiar lejos de casa, entra en la disyuntiva de decirle o no a sus padres sordos. Estos se niegan de inicio, debido a que la consideran la parte fundamental para comunicarse con su clientela.

Pese a que su familia no la apoya, la muchacha decide practicar en privado para presentar una audición a la escuela de sus sueños, mientras se debate qué es lo que tiene que hacer.

¿Qué diferencias hay entre ambas?

Si bien ambas historias son prácticamente las mismas, en el trailer que fue publicado en el perfil de Eugenio Derbez, se pueden ver diferencias considerables entre ambas cintas.

De entrada, una de las familias se dedica a la pesca, mientras que la otra tiene una granja; en la versión estadounidense de este drama se busca hacer mención del bullying y el acoso escolar sufrido por la protagonista, situación que no está presente en el producto original.

En la película del 2014 la historia se centra en el conflicto interno de Paula y la separación que deben experimentar los padres de los hijos al crecer, mientras que la narrativa acerca de Ruby se muestra como el camino que las personas deben seguir para lograr sus sueños.

Además de esto la cinta que está por estrenarse en Apple TV presenta algunos clichés del cine norteamericano. Ejemplos de esto son la escena en la que se puede ver un auditorio lleno con todos aplaudiendo, un chiste sobre Tinder que aparece en el trailer, así como el papel más predominante en la figura del profesor interpretado por el protagonista de "No se aceptan devoluciones".

En la original se muestra la secuencia de la audición con poco público, el maestro figura como un apoyo, pero no como un mentor y los chistes menos frecuentes, pero más incómodos como el que se da dentro del consultorio de un ginecólogo.

"Coda: Señales del corazón" fue elegida como ganadora del Premio del Festival de Sundance 2021 por ensamble y dirección, público y drama americano. En el caso de "La familia Bélier" ganó la Rosa de Sant Jordi de Cinematografía por Mejor Película Extranjera, el Premio del Público del Festival de Cine de Sarlat y uno de sus actores fue nominado al Premio Magritte por mejor actor.

Sin embargo, en calificaciones de la crítica en Internet Movie Data Base, la versión estadounidense se lleva un 7.9 sobre 10; "La Familia Bélier" tiene solamente el 7.3 con la misma base de puntuación.