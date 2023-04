Paul Stanley revela las verdaderas razones por las que estuvo en el hospital: "Les informaron mal"

Este martes una reconocida revista dedicada a los espectáculos presentó en su portada un anota en al que señala que Paul Stanley estuvo en el hospital debido al exceso de fiesta, sin embargo, el conductor del programa Hoy esta mañana habló al respecto.

Fue durante el inicio del programa Hoy que Paul Stanley rompió el silencio y decidió hablar de una vez por todas sobre su estado de salud y las razones que lo llevaron a estar en el hospital, incluso mostró el parte médico.

¿Paul Stanley está enfermo?

De acuerdo con lo publicado con la revista antes mencionada, el conductor del programa Hoy, debía integrarse con sus compañeros a la emisión el pasado 17 de abril, pero esto le fue imposible pues su estado de salud no se lo permitió, pues supuestamente durante su vacaciones, Paul Stanley se la pasó de fiesta en fiesta y eso provocó que su prometida lo llevara al nosocomio.

Esta versión fue desmentida por el propio Paul Stanley quien la mañana de este martes 25 de abril habló ante las cámaras del programa Hoy en donde mostró el parte médico que sustenta su versión.

Pues de acuerdo con Paul, efectivamente sí estuvo en el hospital, sin embargo, no se debió a los motivos que la revista expuso en su portada de este día, sino a que el conductor pasó mucho tiempo arriba de un avión y eso le provocó una fuerte descompensación.

“Les informaron mal señores, aquí está mi parte médico…entré por hipoxemia severa” dijo Paul Stanley

En el parte médico que se mostró en la emisión se resalta la parte en la que se revelan las razones por las que Paul Stanley entró al hospital: “corresponde al Diagnóstico de Síndrome de Disfunción Respiratoria por Vuelo Prolongado corresponde a un patología ORGÁNICA descrita como una entidad patólogica aguda caracterizada por hipoxemia severa posterior a realizar un vuelo aéreo prolongado (más de 10 horas consecutivas) y que pone en riesgo la vida del paciente si no se corrige de manera pronta como sucedió con el paciente Paul Stanley Durruty”.

Foto: Captura de pantalla

Ante esto Paul Stanley compartió que hizo un viaje muy largo durante sus vacaciones por lo que al llegar a su casa ya en Ciudad de México comenzó a sentirse mal pero fue en la madrugada cuando ya la respiración le faltaba y esto lo hizo pedirle a su prometida Joely que lo llevara al hospital.

“puso en riesgo mi vida, sí, tomé un vuelo de Sicilia a Roma, Roma- Madrid, Madrid-México, estuve volando más de 17 horas, entonces cuando llegue a casa me sentía mareado en la madrugada sentí que me faltaba mucho el aire y la verdad si me preocupé mucho y ya a las 5 le dije a Joe que me llevará a urgencias por que esto no es normal…” contó Paul Stanley

Por otra parte, Paul compartió que cuando llegó al nosocomio lo atendieron inmediatamente y presentó una oxigenación muy baja, pese a todo, afortunadamente el conductor ya se encuentra en tratamiento.

“estaba oxigenando casi a 40, y es que, después de la pandemia como me dio cuatro veces covid yo pensé que era normal de 80 a 90 oxigenar, pero no, me dijo que es muy peligroso, entonces pues ya estoy cuidándome…” dijo el conductor de Hoy

Finalmente, Paul Stanley pidió a su público que no se deje engañar, mientras que Andrea Legarreta le dijo que le pasaría el contacto para que las cosas no se queden así pues la revista mintió en la información, ante esto el conductor de 37 años de edad aseguró que emprenderá acciones legales en contra de la publicación.

bmz