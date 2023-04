VIDEO: Christian Nodal debuta como cronista de box, así lo hizo el famoso cantante

El pasado 22 de abril se enfrentaron en el cuadrilátero Ryan Garcia y Gervonta Davis en la que éste último resultó victorioso, al magno evento estuvieron expertos en box narrando el poderoso encuentro, sin embargo, la sorpresa fue que detrás del micrófono, pero esta vez en la zona de los comentaristas estaba el cantante de regional mexicano Christian Nodal.

Y es que, Nodal no para de cumplir sus sueños, pues el intérprete de “Aquí abajo” siempre soñó con ser comentarista en una pelea de box, por lo que el hombre que próximamente se convertirá en papá a lado de Cazzu este fin de semana estuvo analizando la pelea entre García y Davis, y se cumplió su pronóstico.

La pelea se llevó a cabo en la Mobile Arena de Las Vegas, ahí Nodal se unió a los expertos en box Salvador Rodríguez, Mariale Espinoza y Renato Bermúdez para dar su opinión y analizar cada uno de los movimientos de los boxeadores que esa noche se enfrentaron.

Durante la transmisión de la pelea de Box, Christian Nodal comentó que estar hablando de este deporte es para él un sueño más cumplido, pues este deporte es uno de sus favoritos, ya que él y su papá siguen de cerca las peleas desde hace algunos años.

Nodal hizo tan buen papel durante la pelea del sábado pasado como comentarista invitado que seguidores del canal y de este deporte, así como fanáticos del cantante esperan que esté más seguido analizando sobre encuentros de box.

Incluso, fue tan buena la participación de Nodal en la parte de los comentaristas que el cantante aseguró que la pelea terminaría en el round 7, lo cual fue así.

Y es que, Gervonta Davis demostró el poder de sus puños logrado colocar un certero golpe que acabó con Ryan García por Knockout en el round número 7, tal y como lo pronosticó Christian Nodal

Debido a esto, en redes sociales de la cadena televisiva especializada en deportes, compartieron el momento en el que la pelea terminó, y donde le reconocen a Christian Nodal el atinado comentario que hizo al inicio del encuentro entre García y Davis.

“Yo lo dije”, comentó Christian Nodal a lo que sus compañeros recordaron que efectivamente el intérprete de “De los besos que te dí” había pronosticado que la pelea terminaba en el séptimo round.

Por otra parte, hace algunos días, Christian Nodal y Cazzu anunciaron que están esperando a su primero hijo, por lo que la prensa buscó a Belinda, ex prometida del cantante y ahí platicó brevemente con los reporteros.

Ante estas preguntas, en un primer instante Belinda sin dudarlo respondió que un bebé siempre es una bendición, sin embargo, la cantante aprovechó la presencia de los medios para hacer una petición especial por respeto a la nueva familia de su ex prometido.

“Yo sí quiero pedirles, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto; la vida pasa, cada quién tiene su vida, y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo por qué hablar de nadie, le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, una alegría, así que por favor ya no voy a responder más de esto”, dijo Belinda