Conductores de Hoy rompen en llanto en pleno programa en vivo, estas son las conmovedoras razones

Este lunes 24 de abril, fue un día muy especial para los conductores del programa Hoy, pues además de el regreso de Galilea Montijo y que luego de varias semanas, por fin estuvieron todo el elenco original juntos ya que algunos se fueron de vacaciones.

A tan solo seis días de celebrarse en nuestro país el Día del niño el cual se festeja el 30 de abril, los conductores del Programa Hoy participaron en una emotiva dinámica la cual hicieron de la mano con el experto César Lozano, fue ahí en donde Raúl Araiza, Arath de la Torre, Andrea Escalona, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón y Paul Stanley no aguantaron más y rompieron en llanto.

La dinámica que hicieron los conductores se trató de platicar con ellos mismos pero cuando eran unos niños, para esto cada uno de los presentadores llevó una fotografía de ellos cuando eran pequeños.

Lozano pidió que pusieran su foto de niños en una mesa y se dirigieran a la imagen de la forma en la que les decían de chiquitos y así se dijeran un mensaje, ya sea para darse ánimos, agradecerse o lo que sea que necesitaran decirse.

El primero en hablar fue Raúl Araiza quien le recordó a su niño lo que hace 10 meses hablaron y le reiteró la promesa que se hizo de aplaudirse cada uno de sus éxitos.

Luego de “El Negro” siguió Arath de la Torre quien luego de un conmovedor mensaje aseguró que se iba a rescatar así mismo a através de sus hijos, además se díjo que no iba a ser un tenista como soñó pero que sería un actor.

Luego de los conductores, siguió Galilea Montijo quien aseguró que daría un mensaje muy rápido ya que no le gustaba este tipo de dinámicas, y es que para la tapatía le resultó muy difícil incluso verse así misma en la fotografía de cuándo era una bebé, por lo que dijo el mensaje pero con un nudo en la garganta pues al final estuvo a punto de quebrarse y romper en llanto.

“estoy orgullosa de ti, nunca me imagine que ibas a ser una mujer tan fregona por que lo eres, hay cosas con las que tu soñaste siempre que no se van a cumplir, pero hay otras cosas que si hiciste y lo has hecho todo también por tu familia, por tus amigos, por trabajo que amas tanto…estoy muy orgullosa y estoy mas orgullosa por que siempre vas a ser una gran mamá”, dijo Galilea Montijo