Maya Nazor se olvida de Santa Fe Klan en la playa y se luce en elegante bañador

Maya Nazor ha estado en los últimos días en el ojo del huracán debido a la reciente polémica con su exnovio y padre de su hijo, Santa Fe Klan. Sin embargo, la joven influencer no ha dejado que esta situación la afecte, y así lo demostró ahora que se fue de vacaciones a las playas de Cancún, Quintana Roo, en donde además de que se olvidó de todos los problemas en los que está involucrada, derrochó estilo con un bañador elegante y moderno.

Este miércoles 19 de abril, desde muy temprano, la influencer, de 24 años, anunció que se iría de viaje a este paradisiaco lugar, pero no estaría sola, pues también llevaría a Luka, su bebé que está a unos meses de cumplir un año de edad, así como por sus hermanas Farah y Ximena, y su mamá. A su llegada al sitio, comenzó compartir algunas fotos y videos del hotel en el que se está hospedando y el excelente clima que hay para modelar su traje de baño de dos piezas, con los que presume su figura que recuperó tras convertirse en madre.

Maya Nazor presume elegante bañador

En las historias de Instagram, Maya dejó ver a sus 5 millones de seguidores algunas imágenes de ella y Luka disfrutando de la alberca, no obstante, la modelo de internet fue la que se llevó las miradas debido a que presumió su silueta en un elegante bañador, que si bien era liso, tenía unas aplicaciones que le daban un toque más glamuroso, y la colocó como un referente de estilo para lucir trajes de baño de dos piezas en la temporada de primavera-verano.

Maya Nazor disfruta de la playa con Luka Foto: Captura de pantalla

Asimismo, en su Feed de la plataforma de Meta, la ex pareja del intérprete de "Así soy" compartió un par de fotografías en las que dejó ver a detalle su prenda en color obscuro. La pieza destacaba por su top de tirantes y escote en "V", así como su panty con tiras en los lados, no obstante, lo que le daba el toque elegante y glamuroso eran los adornos que tenía en las cintas, pues poseían unas piedras en color azul.

La influencer compartió las imágenes con la frase "Hoy no voy a pensar en nada", por lo que muchos de sus fanáticos creen que es una indirecta para las cosas que están sucediendo con Santa Fe Klan después de su beso con Karely Ruiz, pues esto ha provocado que la involucren en una polémica. Mientras Maya ha dicho que no quiere saber nada al respecto, la modelo de OnlyFans se lanzó en su contra, pues según ella aprovechó para revelar su marca.

En tanto, Maya Nazor quiere separarse de los problemas que le ha ocasionado ser la ex pareja de Ángel Quezada, nombre real del rapero guanajuatense, pues desde que terminó con él ha estado en diferentes polémicas, desde la supuesta millonaria pensión que le exigía, hasta la pelea con Karely Ruiz, quien supuestamente era su amiga y ahora fue vista besándose en el escenario con su ex, temas que la han colocado en el centro de atención de los fanáticos.

