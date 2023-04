Maya Nazor impone moda primaveral en TikTok con mini vestido de mezclilla

Maya Nazor se encargó de acaparar la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un nuevo video en su perfil de TikTok con el que dio una nueva cátedra de moda y se reafirmó como todo un gurú del buen vestir pues resulta que la bella influencer de 24 años marcó tendencia primaveral con un espectacular vestido de mezclilla, por lo que, como era de esperarse la también empresaria se llevó decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Como se mencionó antes, fue a través de TikTok donde Maya Nazor difundió el video en cuestión, el cual, no tuvo otra intención más que sumarse al trend de hacer un lip sync de la canción llamada “911” de Sech, sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue el espectacular look que lució mientras mostraba sus mejores movimientos de cadera.

El impactante look con el que Maya Nazor derrochó estilo tenía como elemento principal un ceñido mini vestido de mezclilla que era tipo strapless, además, dicha prenda aparentaba estar confeccionada con trozos de jeans, lo cual, resultó sumamente novedoso, por lo que, como se dijo antes, dictó la tendencia para el resto de la temporada de calor.

Cabe mencionar que Maya Nazor no dejó ver con qué tipo de calzado acompañó este espectacular vestido, sin embargo, podría combinar con casi cualquier cosa, lo cual, hace de este mini vestido una excelente pieza que no puede faltar en ningún closet.

Como era de esperarse, la publicación de Maya Nazor causó un gran furor entre los casi ocho millones de seguidores que ostenta en la aplicación surgida en China, prueba de ello es que en tan solo unas cuantas horas su grabación logró acumular casi dos millones de reproducciones y cerca de 200 mil likes, además, la caja de comentarios se llenó con decenas de cumplidos provenientes de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

“Eres una belleza”, “Toda una reina”, “La más hermosa de todas”, “Simplemente espectacular”, “Cada día más preciosa”, “Una dama en toda la expresión de la palabra”, “Diosa” y “Eres todo un sueño” fueron algunos de los halagos que se llevó Maya Nazor.

Maya Nazor le dice adiós a Santa Fe Klan y las polémicas

El pasado fin de semana el ex de Maya Nazor, Santa Fe Klan, causó furor en redes sociales al besarse con Karely Ruiz en pleno escenario y lo escandaloso fue que el rapero tiene una relación con la también influencer, Valentina Quiros, por lo que en redes sociales cientos de internautas buscaron saber la opinión de la mayor de las hermanas Nazor, sin embargo, la también empresaria aseguró que no tiene ninguna opinión al respecto pues ya es un tema que no le incumbe, por lo que ya no pretende hablar más sobre el padre de su hijo.

"De mí siempre han dicho muchas cosas, se han dicho muchos chismes y yo siempre he tenido como las pruebas de lo que en realidad pasa y digo '¿Por qué?', yo no tengo que darle explicaciones a la gente. Si yo no salí a defenderme, no voy a hablar de temas que no son míos directamente", sentenció Maya Nazor durante un live realizado en sus redes sociales.

