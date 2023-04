Maya Nazor rompe el silencio al hablar de Santa Fe Klan y Karely Ruiz: "Yo tengo las pruebas"

Maya Nazor por fin rompió el silencio y habló acerca de la supuesta relación entre su exnovio Santa Fe Klan y su amiga, la modelo OnlyFans, Karely Ruiz. La creadora de contenido hizo un live en su cuenta de Instagram, en donde no pudo evitar las preguntas sobre cómo se sentía al ver la reciente actitud del papá de su hijo, por lo que aprovechó para decir que aunque ella tiene las pruebas no se quiere involucrar en polémicas como el presunto romance entre las dos celebridades.

La tarde de este lunes 17 de abril, la modelo de internet hizo una transmisión en vivo en su cuenta de la plataforma de Meta, en el que se dejó ver muy feliz, pues estaba bailando y cantándole a su hijo Luka, sin embargo, los fanáticos comenzaron a preguntarle sobre cómo se sentía después de ver que Ángel Quezada, nombre real del rapero, se había besado en un concierto con la celebridad de OnlyFans, desatando los rumores de un supuesto romance.

Santa Fe Klan y Karely Ruiz tienen una supuesta relación Foto: Especial

Así reacciona Maya Nazor al presunto romance de Santa Fe Klan y Karely Ruiz

Aunque la influencer, de 24 años, trató de evitar el tema, se animó a decir que siempre la han tratado de meter en "chismes", sin embargo, ella los ha evitado a pesar de que tenga pruebas al respecto. Aun cuando no mencionó a su exnovio y a la modelo, los fanáticos especularon que estaba reaccionando al escándalo del intérprete de "Así soy", pues aseguró que no quiere hablar acerca de cosas que ya no la involucran directamente.

"De mi siempre han dicho muchas cosas, se han dicho muchos chismes y yo siempre he tenido como las pruebas de lo que en realidad pasa y digo '¿Por qué?', yo no tengo que darle explicaciones a la gente. Si yo no salí a defenderme, no voy a hablar de temas que no son míos directamente", destacó Maya Nazor en su video en vivo que fue retomado por varios de sus fanáticos, quienes lo replicaron en otras redes sociales como TikTok y Twitter.

La joven dejó ver que su prioridad es su hijo Luka, el cual es producto de su relación con Santa Fe Klan. Asimismo, destacó que ha aprendido a estar sola y que ahora lo goza como nunca antes: "Voy a ser feliz con mi bebé, a ser feliz conmigo, yo sola (...). Yo disfruto mucho estar sola, uno tiene que a prender a amar su soledad", indicó Maya que también contestó a la pregunta de cómo se encontraba después de conocer sobre la supuesta relación de Karely con su ex: "Yo estoy super bien, yo estoy feliz".

Maya Nazor no quiere meterse en chismes tras escándalo entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan Foto: Captura de pantalla

Maya Nazor ha estado envuelta en polémicas después de que terminó con Ángel Quezada, pues se dijo que estaba exigiendo una pensión millonaria para su bebé; aunque en aquel momento le llovieron muchas críticas, ahora cuenta con un gran número de fanáticos que la apoyan, sobre todo cuando se dio a conocer que el originario del barrio de Guanajuato estaba saliendo con una de sus supuestas amigas, ya que muchos lo califican como una traición.

SIGUE LEYENDO:

Como Shakira, Maya Nazor factura con este exitoso negocio tras ruptura con Santa Fe Klan

Valentina Quiros, la presunta novia de Santa Fe Klan lanza indirecta luego del beso del rapero con Karely Ruiz