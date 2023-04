Karely Ruiz hace tajante revelación en la que asegura no tener amigas ¿indirecta para Maya Nazor?

Hace casi una semana Karely Ruiz dio la nota tras compartirle a sus seguidores que "no saben lo que se viene" acompañado de una fotografía donde estaba a lado de Santa Fe Klan, uno de los jóvenes cantantes más populares del momento. Posterior a eso, se le vio muy contenta frente a un micrófono, dando la idea de que colaboró con el rapero en alguna nueva melodía; sin embargo, parece que estar tanto tiempo juntos provocó a Cupido y éste ya hizo su trabajo.

Ahora, se viralizó que la modelo de OnlyFans y Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del artista, se dieron un tremendo beso durante la presentación que realizó en el MacroFest en Monterrey, Nuevo Léon. El momento quedó inmortalizado en la memoria y teléfonos celulares de millones de personas. Sin embargo, parece que no todo el mundo quedó contento con la acción, por ejemplo Maya Nazor.

Mensaje de Maya Nazor (Foto: captura de pantalla)

La expareja de Santa Fe Klan publicó un mensaje, a través de las historias de su cuenta de Instagram, alimentando lo que se está convirtiendo en toda una novela. En este caso se sabía que ambas chicas son amigas, pues se desarrollan en el mismo ambiente, pero después del afecto que se dieron las cosas podrían haber cambiado entre ellas.

"No puedes controlar las acciones de nadie, la lealtad viene del corazón", se puede leer en el video de corta duración. Aunque Maya Nazor no cita nombres muchos dieron por echo que el mensaje lleva un destinatario, pues lo escribió al poco tiempo de los hechos. Pero las cosas no quedaron hasta ahí, pues Karely Ruiz también lanzó un mensaje que también fue tomado como indirecta.

¿Qué escribió Karely Ruiz?

Posiblemente alentada por la presión social, Karely Ruiz no tuvo otro remedio que lanzar una frase aclaratoria donde aprovechó para consentir a sus seguidoras que siempre la apoyan en todos y cada uno de sus proyectos. Esto lo hizo a través de su cuenta de Facebook, donde ha plasmado prácticamente toda la historia con Santa Fe Klan.

"Yo no tengo amigas y se sabeeee, sólo mis fans preciosas", escribió la joven de 22 años de edad. A pasar del apoyo recibido, no faltó quienes preguntaron directamente por Yeri Mua y Mona, otras dos famosas influencers con las que ha colaborado y llevado de maravilla.

Mensaje de Karely Ruiz (Foto: Facebook)

Por ahora resta esperar lo que ambas partes publiquen desde sus trincheras y saber si realmente Karely Ruiz tendrá una relación seria con Santa Fe Klan o sólo se besaron para generar polémica y verse beneficiados con ello.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz y Santa Fe Klan se besan en concierto, Maya Nazor ya les contestó