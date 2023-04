Karely Ruiz ayuda a refugio de animales y recibe “peluda” respuesta: “Te amamos, no hagas caso a la gente que te juzga”

Aunque pudiera parecer una estrategia para ganar seguidores en las redes sociales, lejos de publicar fotografías elevadas de tono y al borde de la censura, Karely Ruiz dio una muestra del enorme corazón que tiene. En esta ocasión los animales que se encuentran en refugios serán beneficiados con ayuda que les enviará.

Esta no es la primera vez que la originaria de Monterrey, Nuevo León, se preocupa por terceros, pues en otras ocasiones ha apoyado a personas con problemas de salud y hasta el municipio de García le dio las gracias por los garrafones de agua que les donó tras la escasez que azotó a la entidad a mediados del 2022.

En recientes fechas, Karely Ruiz le pidió apoyo a sus seguidores, desde Facebook, para conocer la existencia de dichos albergues que se dedican a rescatar perros y gatos maltratados, heridos y en situación de calle para ofrecerles una segunda oportunidad de vida. A consecuencia, le llegaron nombres de diversas fundaciones que requieren de mucha ayuda, ya que no cuentan con apoyo gubernamental.

Es menester mencionar que en las últimas semanas, la modelo de OnlyFans ha librado una batalla muy dura con sus haters, quienes no le perdonan que lleve una vida cómoda y se haga de lujos. "Voy a trabajar mucho y aunque me tiren lo seguiré haciendo, mi meta es ayudar a muchos perritos y así seraaaá", escribió. Al ser un tema sensible recibió muchas muestras de afecto de parte de sus seguidores.

Karely Ruiz cumple su palabra

A modo de hacer enojar a sus detractores, Karely Ruiz continuó mencionando su intención de ayudar refugios con animalitos de la forma que sea, "y si me toca andar en tanga siempre lo haré y nimode", mencionó. Después de eso llegó su reunión con el cantante Santa Fe Klan y parecía que sus palabras se las había llevado el viento, pero este lunes 17 de abril le dio una grata sorpresa a todos.

Resulta que el refugio "Rescate animal patitas suaves" de Jalapa, Veracruz, le extendió a la joven de 22 años sus agradecimientos por la ayuda e incluso le mandaron un mensaje muy especial: "Karely: Nosotros sí queremos que andes en tanga, porque gracia a eso seguirás ayudando a más perritos rescatados como nosotros. Te enviamos un fuerte abrazo peludo. Te amamos, no hagas caso a la gente que te juzga", le escribieron.

Karely Ruiz lleva una vida de lujos, algo que no le gusta a sus haters (Foto: IG @karelyruiz)

La acción fue premiada de inmediato por sus fans: "Gracias por apoyar a los que no tienen voz! Gracias por tener ese corazón tan bonito y ayudar a los animales", "Felicitaciones por tan grandes acciones. Abusada mija, hay asociaciones que no son leales, en cada ciudad puedes pedir referencias con la gente del pueblo", "Yo te sigo admirando por tu humildad de ayudar a los animales y a la gente de escasos recursos, amor platónico. Saludes desde Barranquilla", fueron algunos de los mensajes que le mandaron.

