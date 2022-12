Maya Nazor y los 7 bikinis con los que deja a todos con la boca abierta

Una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo juvenil es sin duda la conformada por Santa Fe Klan y Maya Nazor. Aunque al principio ella no era tan popular, esto se fue incrementando con el paso del tiempo y de la mano de su pareja. Ahora, es igual de famosa y cuenta con 4 millones de seguidores en Instagram, una cantidad superior a la de muchas celebridades que llevan tiempo frente a las cámaras.

Aquellos que se interesaron en saber un poco más de ella, supieron que es toda una modelo e influencer además de que es una joven muy hermosa que cuida su físico con ejercicio y sana alimentación. Aquellos que se aventuren a mirar sus redes sociales sabrán que es una mujer muy sencilla que disfruta de la vida a lado de su pareja y su bebé. Asimismo, podrán notar que es toda una referencia de la moda, pues siempre luce atuendos para todo tipo de ocasión.

(Foto: IG @nazormaya)

Maya Nazor nació el 5 de enero de 1999 en Cuernavaca, Morelos. Es la mayor de 3 hermanos. De igual manera es toda una youtuber exitosa cuya cuenta tiene millones de seguidores. Arrancó con ésta cuando tenía 17 años, actualmente tiene 23. Aunque ya tenía un camino iniciado hacia la popularidad, ésta se incrementó cuando se supo que tenía una relación con el rapero Santa Fe Klan en el 2021.

(Foto: IG @nazormaya)

Maya Nazor y los bikinis con los que paralizó las redes sociales

Al ser una joven con mucha energía, es natural que Maya Nazor tenga ganas de salir a pasear a la playa o a algún lugar donde haya una piscina esperándola. Estos escenarios son propicios para que pueda modelar muchos bikinis, mismos que les ha presumido a sus seguidores en Instagram; el resultado ha sido avasallador, pues todos coinciden en que es una de las mujeres más hermosas del mundo.

(Foto: IG @nazormaya)

(Foto: IG @nazormaya)

Los modelos son diversos y todos le van de maravilla. Algunos son animal print, otros tienen lentejuelas doradas para brillar aún más por acción de la luz del Sol. Asimismo, su guardarropa alberga algunos florales y de colores que van con todo, como el blanco o el negro. Es así como la joven ojiverde ha enamorado a todos y cada uno de sus seguidores.

(Foto: IG @nazormaya)

(Foto: IG @nazormaya)

"Eres un pedazo de cielo", "La más hermosa", "Bb eres un ángel, la más hermosa", "Tan hermosa y perfecta", "Neta no me creo tu cuerpazo después de tener un bebé, y una matándose en el gym, amo", "Te amamos mayita y estamos my orgullosos de ti, siempre te apoyaremos", son algunos de los comentarios que le escriben sus seguidores.

(Foto: IG @nazormaya)

