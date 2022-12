Desde la cama, María León desafía a la red con atrevido look

La guapa cantante, María León se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir un par de fotografías en su cuenta en Instagram en la que presumió toda su belleza con un coqueto look que resaltó su envidiable figura y así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Ante sus millones de seguidores en la plataforma digital, la ganadora del reality show "¿Quién es la máscara?" compartió dos imágenes luciendo de manera espectacular con un outfit que estamos seguros que marcará tendencia de moda en las fiestas de Fin de Año de este 2023.

María León se luce en coqueto look

Gracias a la fama y popularidad que consiguió como vocalista de "Playa Limbo", la cantante se consagró como una de las más famosas y eso se ve reflejado en mis millones de seguidores que tiene en las distintas redes sociales, pues todo el contenido que sube roba reflectores en la industria.

Lo anterior sucedió este martes 6 de diciembre después de que la cantante compartiera dos imágenes demostrando que tiene una de las mejores figuras al lucir un entallado look que dejó al descubierto una de sus piernas. Todos coincidieron en que tiene un gran cuerpazo.

Foto: Instagram/@sargentoleon

En las imágenes vemos a la estrella de "¿Quién es la máscara?" lucir su figura con un hermoso look que estamos seguros será tendencia en este fin de año. El look lo complementó con unas hermosas botas largar que estilizaron su envidiable figura.

Como era de esperarse, la publicación que subió María León no pasó desapercibida para nadie alcanzando, a los pocos minutos más de 870 me gusta y recibió cientos de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese espectacular look que la coronó como la verdadera reina de belleza.

"Hermosa", "Preciosa" y "Única", fueron algunos de los comentarios que recibió María León después de compartir un par de fotografías en sus redes sociales.

Foto: Instagram/@sargentoleon

