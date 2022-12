Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez, enciende la red con minivestido de glitter ideal para fiestas de fin de año

En el cierre del año, la mayoría de las personas buscan lucirse con sus mejores prendas, por lo cual, no es de extrañarse que muchas celebridades hagan gala looks estrafalarios, tales como algunos conjuntos con espejos o atuendos llenos de cristales. Aunque, también hay quienes optan por outfits más discretos, pero igual de glamourosos, tal y como el que utilizó Paola Dalay en su más reciente sesión de fotografías publicada en su cuenta oficial de Instagram, en la cual acumula más de 160 mil seguidores, entre los que destacan su novio, José Eduardo Derbez, y Alessandra Rosaldo, esposa del papá de su pareja.

En las pics publicadas por la modelo e influencer se puede ver que lleva un minivestido sencillo, el cual, si bien no cuenta con demasiados detalles llamativos, se une a una de las tendencias que se ha popularizado desde inicios de otoño y de la cual ya te hemos hablado previamente, la cual es la llamada glitter trend, misma que consiste en llevar el glitter a otro nivel, pues lejos de centrarse en los brillos ostentosos o llamativos, se concentra en los mini brillitos, los cuales pueden estar contenidos en diversos accesorios o prendas de ropa.

Paola Dalay se lució con este minivestido negro

Así, podemos encontrar botas, faldas, lentes y en este caso vestidos con brillitos, los cuales tienen una apariencia sutil, pero a la vez muy tupida, lo cual permite que sean visibles y destaquen dentro de tu atuendo. Y ya que en este caso, Paola Dalay decidió que la estrella de su look fuera un minivestido con glitter, la atención se centró plenamente en su atuendo, el cual además de resaltar su figura, nuevamente puso en alto su pasión por el color negro.

De hecho, aunque muchos podrían pensar que Paola Dalay se ha inspirado en Merlina Addams para crear sus últimos looks, lo cierto es que la novia de José Eduardo Derbez siempre ha mostrado una inclinación hacia los colores obscuros, siendo una tendencia en los looks que comparte en redes sociales.

Y si a esto le añadimos la tez blanca de la bella modelo, tenemos que tiene cierto parecido con el gótico y popular personaje que Netflix ha traído de regreso a la cultura popular, donde muchas personas se han declarado fans de la pequeña integrante de la familia Addams, a quien incluso le han dedicado cuentas de TikTok, Facebook y Twitter, demostrando la gran aceptación que tuvo por parte del público.

¿Te gusta el look de la novia de José Eduardo Derbez?

Pero, volviendo al look de Paola Dalay, conviene destacar que con el objetivo de que su vestido de tirantes se luciera, la joven optó por no llevar ningún tipo de abrigo, saco o chamarra, mientras que los accesorios se limitaron a un collar sencillo con un dije en forma de gota, el cual tenía una pequeña piedra en tono azul en el centro, un contraste perfecto para el look en general.

Además, la novia de José Eduardo Derbez también lleva una pulsera negra que, pese a desentonar un poco con la lírica del vestido de gala, combina con el aire gótico y desprolijo de las uñas postizas de la modelo, quien lleva un diseño divertido en blanco y negro en sus largas uñas.

SIGUE LEYENDO:

José Eduardo Derbez celebra tres años de relación con Paola Dalay: "1095 días a tu lado"

José Eduardo Derbez cuenta la historia de "la boda falsa" de sus papás en teatro y este es el sentir de Victoria Ruffo