Merlina | ¿Cómo que "Dedos" no es real? Con esta tecnología interpretaban al icónico personaje en la popular serie de Netflix

Si siempre has sido un fanático de lo gótico, lo extraño y lo bizarro, es probable que dentro de tus series favoritas se ubicara "Los Locos Addams", serie de televisión de los años sesentas que debido a su gran éxito inspiró a dos películas que fueron muy taquilleras y que incluso hoy en día siguen siendo muy populares entre las generaciones más jóvenes. Aunque hoy en día, la razón por la que está en boga esta icónica familia es por el reciente estreno de "Merlina", una serie de Netflix inspirada en el peculiar personaje de la niña con trenzas en su etapa adolescente, quien cuenta con un secuaz en todas sus aventuras: el inigualable Dedos Addams.

Pues, aunque muchos se identifiquen con el carácter ácido de Merlina, la sensualidad de Morticia, la perspicacia de Homero o las bromas del Tío Lucas, nadie puede resistirse al encanto tierno y grotesco de "Dedos", quien a primera vista es una mano bastante extraña, pero que conforme lo conoces te das cuenta que tiene una personalidad bastante amigable.

Al grado de que en la serie "Dedos Addams" hace más amigos que la propia Merlina, quien disfruta de la soledad y a quien su familiar ayuda en todas sus aventuras, sin importar poner en riesgo su extraña y retorcida vida, la cual no sabemos cómo pero persiste sin tener el resto de un cuerpo humano, pero hablando de eso ¿cómo es que logran darle vida a este personaje en la serie de Netflix?

A diferencia de lo que muchos pensaban, Dedos Addams no es insertado por medio de la computadora, o al menos no del todo, ya que se hace uso de un equipo especial similar al de la llamada pantalla verde, el cual, por si no lo sabías, sirve para cambiar fondos y que parezca que los personajes están en diversos escenarios, tal y como ocurre en Harry Potter porque ¿no creías que realmente volaba en escoba o sí?

Pero bueno, volviendo a cómo insertan a Dedos en las escenas de "Merlina", convine decir que el mecanismo usado en la serie funciona a la inversa ya que en vez de que la tela del traje que es usado por la persona que tiene la mano que literalmente es "Dedos" sea visible, el punto es que esta se vuelva invisible, o en términos más simples que se confunda con el fondo.

De esta manera parece que no hay nadie detrás de "Dedos Addams" y que él camina por sí solo, esto gracias a que le hicieron una adaptación que funge como un "muñón" el cual sobresale de la muñeca del encargado de darle vida a este icónico personaje, quien se comunica por medio de sus falanges.

