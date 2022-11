Tim Burton muestra la fortaleza de Merlina en la serie de Netflix

Este miércoles 23 de noviembre llega a la plataforma de streaming Netflix, Merlina, una serie en la que vemos como protagonista a la hija mayor de la icónica familia Addams. La actriz encargada de darle vida a este personaje es Jenna Ortega, de 20 años y ascendencia mexicana, al lado de un reparto espectacular que incluye a Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzman como Homero, y el regreso de Christina Ricci a este universo, en esta ocasión como maestra de la academia Nevermore.

Al hablar con Tim Burton sobre el proceso de encontrar a la Merlina correcta nos confesó:

“Jenna tomó a un personaje icónico y lo hizo suyo, le dio humanidad, cambió lo que Merlina es. En mi mente no pudo pasar sin ella, ella tiene esa fuerza, claridad y la fortaleza emocional para sacar a un personaje como este, eso fue un elemento clave”.

En esta ocasión lo que atrajo a Tim Burton a la pantalla chica fue justamente el abordar a Merlina Addams como protagonista y desde una perspectiva más genuina, con la que incluso nos dijo se sintió identificado.

“Se han hecho otras historias de la familia Addams en el pasado, pero la idea de enfocarse en ella como adolescente se sintió como una forma diferente de descubrir ese mundo, y los demás miembros de la familia los vemos aquí y allá, como cuando vas a la escuela, tus papás y familiares no están cerca todo el tiempo. Esto nos adentra a tierras más reales”, aseguró el director.

En la serie vemos a una Merlina a la que le cuesta adaptarse socialmente, odia la tecnología, es fuerte y curiosa, sin embargo, una serie de sucesos y cambios en su vida la hacen abrirse y ver las cosas de una manera distinta, mientras se dedica a resolver distintos misterios y encontrar respuestas del pasado de sus padres.

Tim Burton también nos habló de cómo fue el adaptar a esta familia tan peculiar a una época actual, “está situado en algo un poco ficticio, y un poco en un mundo escondido, pero creo que son un tipo de familia que pueden estar en cualquier era. Tocamos sus sentimientos sobre la tecnología, la sociedad, la terapia, y cosas que son algo modernas, pero creo que pueden encajar en cualquier lugar, o no encajar en ningún lado”, nos contestó entre risas.

Asimismo, en la serie vemos algunos guiños a la cultura latina, como Merlina escuchando “La llorona” en su cuarto, a lo que Burton nos dijo: “Para mí parte de las raíces de los Addams son latinas. Jenna y Luis Guzman son sus raíces, y nunca han sido retratadas en otras cosas, hay un enlace latino fuerte, y tratamos de no evitarlo, si no abrazarlo. Es algo que no se había hecho con los Addams, pero estaba ahí y decidimos traerlo más”.

A DETALLE

? El 23 de noviembre se estrena la serie.

? Fue grabada en Rumania, la tierra de los vampiros.

? Christina Ricci regresa al universo de los Addams en esta entrega.

? Vemos a una Merlina adolescente que resuelve misterios.

? El vínculo latino se hace presente durante la serie.

POR AILEDD MENDUET

MAAZ