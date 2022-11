FOTOS | Paola Dalay: la novia de José Eduardo Derbez paraliza Instagram con conjunto de cuero super sensual

Estamos en los últimos días del otoño, así que todavía estás a tiempo de hacer gala de las tendencias que han predominado durante esta temporada, tales como las hombreras, las botas con suelas chunky, los abrigos masculinos y por supuesto, las prendas de cuero, un constante que hemos visto no solo en pasarelas y anaqueles de ropa, sino en los outfits de diversas famosas, tales como Vanessa Claudio y Laura G, aunque en esta ocasión, quien se lució con su seductor atuendo fue nada más y nada menos que la bella novia de José Eduardo Derbez.

Fue mediante la cuenta de Instagram de Paola Dalay que la joven influencer decidió compartir un carrete de fotografías en las que mostró lo bien que le sienta el color negro, con el cual, además de verse super sexy, logra darle un toque chic y atrevido a su estilo, el cual se caracteriza por ser glamouroso y lleno de versatilidad. Pues así como podemos verla con atuendos en tonos neutros, la podemos ver utilizando coloridas blusas o vestidos con cortes extravagantes.

Aunque en esta ocasión optó por un look clásico que la hizo lucir como toda una chica rockera dispuesta a arrasar con cualquier concierto, eso sí, acompañada de un fiel peludito, quien hizo que sus fotos adquirieran un plus de ternura inigualable, el cual incluso fue aplaudido por su novio, José Eduardo Derbez, quien no pudo evitar darle like a las fotos de su amada y comentar las mismas con la expresión "wow wow wow".

¿Te gusta el atuendo rockero de Paola Dalay?

Tal y como se aprecia en las fotografías, en esta ocasión, Paola Dalay lleva una chaqueta de cuero negra con un par de estoperoles en el cuello y en el cinturón que lleva a manera de adorno la misma, así como un sexy crop top en la misma tonalidad, el cual deja al descubierto su delineado y marcado abdomen de acero.

Mientras que en la parte inferior, Paola Dalay optó por llevar unos pantalones de mezclilla negra con unas botas plastificadas en el mismo color, las cuales le dieron un plus de brillo a su atuendo en general, el cual además de sexy, resultó muy coqueto y favorecedor para resaltar las curvas naturales de su cuerpo.

Este lomito acompañó a Paola Dalay en su sesión de fotos

Por su parte, los seguidores de Paola Dalay se animaron a comentar las fotos que la influencer compartió con algunos emojis enamorados, corazones e incluso estrellas que hicieron alusión al brillo con el que deslumbra la guapa modelo, quien es reconocida en el medio por su larga relación a lado del hijo de Victoria Ruffo.

Este look es perfecto para verte como toda una rompe corazones

De hecho, hace a penas unas semanas, ambos compartieron unas fotografías en las que demostraron lo felices que se sentían de estar celebrando su tercer aniversario de noviazgo, ante lo cual, muchos de los seguidores de la pareja comenzaron a especular que ya era tiempo de que los tortolitos dieran el siguiente paso, lo cual no fue respondido por los novios, quienes parecen no tener en mente planes de boda.

Sin embargo, esto no impide que ambos disfruten de su noviazgo al máximo, prueba de ello es que en el reciente partido entre México y Polonia, ambos decidieron reunirse para apoyar a la Selección Mexicana y ver el partido desde su hogar, donde, en compañía de botanas y bebidas, disfrutaron de la hazaña de Memo Ochoa, quien logró evitar la gloria del equipo contrario en el primer partido de México en el Mundial de Qatar 2022.

¿Te animas a emular el look de Paola Dalay?

