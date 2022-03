Victoria Ruffo casi no convive con su nuera; José Eduardo Derbez revela el motivo

José Eduardo Derbez siguió el paso de sus dos papas al consagrarse como actor, presentador y comediante en la televisión mexicana. Pero en esta ocasión no vamos a hablar sobre sus proyectos para el 2022, sino de su vida personal. El hijo de Eugenio decidió mostrarse tal cual es a la hora de hablar se su vida privada, para ser más específico de su relación con Paola Dalay.

En esta ocasión, el conductor de “Miembros al aire” decidió hablar un poco más sobre su relación con la influencer, pero eso no fue todo, ya que confirmó el motivo por el que su pareja y su mamá, Victoria Ruffo, no pasan tanto tiempo juntos. Los datos los confirmó en una entrevista con la periodista Inés Moreno.

“Ya las presenté una vez…”, comenzó a charla sobre la relación entre Paola y su suegra. Posteriormente agregó: “Sabes qué pasa, que siempre que veo a mi mamá es en su casa, nos ponemos a ver películas, nos acostamos en la cama a echar chisme, ponemos videos en YouTube y pues no voy a llegar de ponte en medio de mi mamá y de mí, mi amor, pues no”, dijo entre risas.

Convivencia con los Derbez

La realidad es que no solo ve poco a Ruffo, a quien ya se confirmó que conoce, pero los planes no se adecúan para que pueda convivir más con su suegra. Pero eso no es todo, ya que la influencer tampoco frecuenta mucho a la otra parte de la familia, es decir, no pasa mucho tiempo en compañía de los hermanos o inclusive del papá de José Eduardo.

La única vez que se vio a todos juntos fue cuando Alessandra Rosaldo compartió una historia en redes sociales. Se trató de un momento de mucha adrenalina y diversión en familia. Aquí se pudo ver a Paola junto al resto del clan Derbez caminando por el bosque.

Una bonita relación

Después de presentar el motivo por el que casi no se ve Dalay con su mamá. El comediante aprovechó para dar detalles sobre su relación, donde explicó que se llevan muy bien. Inclusive aseguró que lo hace reír mucho, un tema importante en cualquier relación.

“Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita. Me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír”, dijo en la entrevista para el canal de YouTube de Inés Moreno.

