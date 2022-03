José Eduardo vs Vadhir Derbez: quién se parece más a Eugenio Derbez

Eugenio Derbez es uno de los actores más queridos en México debido a que por muchos años trabajó en la televisión y ahora está triunfando en Hollywood. Su familia también ha llamado la atención, no sólo porque tienen el mismo talento, sino porque son idénticos a él, siendo José Eduardo y Vadhir los que se parecen más.

El actor, que hace unos días consiguió un premio SAG Awards por su participación en la película 'CODA', heredó sus características físicas a sus hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, pues a pesar de que tienen diferentes madres, todos comparten rasgos parecidos.

Vadhir Derbez

El segundo hijo del creador de la Familia P.Luche nació el 18 de febrero de 1991. Es primogénito de Silvana Torres Prince y decidió seguir los pasos de su padre, pues también ha destacado en el cine y la televisión, siendo uno de sus primeros proyectos algunos trabajos con Eugenio Derbez.

Vadhir Derbez es hijo de Silvana Torres Prince Foto: Especial

Vadhir Derbez González Torres participó en las telenovelas infantiles 'Cómplices al rescate' y 'De pocas, pocas pulgas', en la su juventud fue parte de la serie 'Vecinos' interpretando al niño fresa Marco López Pérez, hijo de Arturo y Magdalena. Después se fue a probar suerte en algunas producciones en Estados Unidos, en donde participó en la primera temporada 'Mira Quien Baila'.

El actor ha demostrado sus capacidades vocales, pues también ha lanzado temas musicales como 'Te Olvidé' con el álbum EP que lleva su mismo nombre; además de participar y ganar '¿Quién es la máscara?'.

José Eduardo Derbez

Del polémico matrimonio entre Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo nació el 14 de abril de 1992, José Eduardo, tercer hijo del actor y primero de la diva de la televisión. Al igual que sus hermanos se dedica al mundo del entretenimiento y se ha convertido en uno de los favoritos de la dinastía.

José Eduardo Derbez es hijo de la actriz Victoria Ruffo

El actor y también comediante es el único de los hijos de Eugenio Derbez que no vive en Estados Unidos y el que ha estado más alejado de su papá debido a los problemas que mantuvo con la protagonista de melodramas como 'Victoria' y 'La madrastra'. Sin embargo, en los últimos años han sido más cercanos y así lo demostró la serie 'De viaje con los Derbez' que ya tiene dos temporadas.

'Miss XV', 'Qué pobres tan ricos' y 'Cita a ciegas', son algunas de las telenovelas que ha hecho el actor; asimismo en cine ha trabajado en 'How to Be a Latin Lover' y próximamente estará en 'Mi Tío', producción original de Amazon Prime Video.

