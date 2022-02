José Eduardo, el único Derbez que se "niega" a vivir en EU; esta es la poderosa razón

La dinastía Derbez es una de las más reconocidas en México, en parte por la gran carrera de Eugenio, padre de tres grandes actores y comediantes y de Aitana, una pequeña que poco a poco demuestra el gran talento vocal que tiene. Pero en esta ocasión no hablaremos Vadhir, Aislinn o el mismo interprete de ‘Ludovico P.Luche’, sino de José Eduardo, quien fue el único que no emigró q Estados Unidos para seguir creciendo profesionalmente.

El tercer hijo de Eugenio fue el único de la familia que decidió radicar en México cuando todos se fueron a Los Ángeles para crecer profesionalmente en otros ámbitos. Se tiene que mencionar que a pesar de vivir en México, realiza viajes constantes a LA para ver a toda la familia y convivir con sus hermanos.

En esta ocasión el hijo de Ruffo decidió contar las razones por las que se quedó en México. La historia la contó en Pinky Promise, siendo Karla Díaz la encargada de sacarle la sopa. José Eduardo explicó que no es muy fan de la cultura y la forma de vida en la Unión Americana, por lo que prefirió quedarse en casa.

El motivo

“No soy muy fan de allá (Estados Unidos)… Nada de allá me gusta. A parte te soy muy sincero, México a mí me da todo, no tengo por qué irme a buscar a otro lado nada…”, dijo José Eduardo para dejar claro que es una de las mejores elecciones que ha hecho en su vida.

Dentro de la charla dejó claro que su presente profesionalmente marcha bien, por lo que está contento de estar en ‘Miembros al Aire’ y algunos proyectos nuevos en televisión y cine que tiene en puerta. Por esto y otros motivos, José Eduardo confirmó que no tiene motivos para vivir fuera de México, inclusive que no se ve en otro país.

“Creo que México es un país que yo amo muchísimo, no podría yo vivir en México, es un país que me da todo y la gente que tenemos aquí es maravillosa”, exclamó. Lo más importante es que el hijo de Victoria y Eugenio mantiene constante contacto tanto con su madre, como todos sus hermanos y su padre, esto a pesar de la distancia.

