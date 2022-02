Se lo heredó: Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez bailan 'igual de feo' en VIDEO de TikTok

Victoria Ruffo, también llamada 'La Reina de las Telenovelas', es reconocida como una de las mejores actrices de las telenovelas mexicanas, la cual gracias a su pasión por la actuación y su emotividad al momento de interpretar a sus personajes, se ha vuelto en una de las figuras favoritas de la pantalla chica.

Desde 'Simplemente María', hasta 'Victoria', la ex de Eugenio Derbez ha logrado posicionarse como una de las famosas mejor pagadas de 'Televisa', televisora donde actualmente se encuentra grabando 'Corona de Lágrimas 2', novela que al igual que la primera entrega, está a cargo de José Alberto 'El güero' Castro.

La producción reúne a los protagonistas de la primera parte del melodrama y adiciona a algunos otros personajes, por lo cual, su lanzamiento tiene ansiosos a todos los seguidores del proyecto, quienes no han dudado en comentar los videos y fotografías que las actrices y actores comparten desde el set de grabaciones.

Siendo uno de los videos que más viral se volvió, aquel en donde África Zavala, Maribel Guardia y Victoria Ruffo bailan y se suben a una tendencia de TikTok, pues aunque el audiovisual tiene varios errores, los usuarios no perdieron el tiempo para halagar el talento y belleza de las tres actrices.

No obstante, lo que ciertamente se volvió más relevante fue la manera tan peculiar de bailar de Victoria Ruffo, la cual no solo ocasionó que surgieran memes y usuarios que se ídentifican con sus pasos a destiempo, sino que le valió una fuerte crítica del periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien señaló que La Reina de las Telenovelas "no baila ni un demonio".

Este hecho no sólo escandalizó a los seguidores de Victoria Ruffo, sino que provocó que algunos artistas salieran a su defensa, mientras que otros aprovecharon la ocasión para comparar el ritmo de Ruffo con el de su hijo José Eduardo Derbez.

Pues así como su madre, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no fue coronado con el don de baile, o al menos eso señala un video que ya circula en TikTok y que muestra que ninguno de los dos tiene ritmo al momento de bailar.

De hecho, el video se titula "La genética nunca se equivoca", y en él se comprueba que madre e hijo tienen los mismos pasos de baile.

¿Tú qué opinas? ¿Crees que José Eduardo heredó el talento para bailar de Victoria Ruffo? ¿Consideras que ambos fueron víctimas de los retos virales de TikTok?

