Victoria Ruffo fracasa en reto viral de TikTok y desata burlas: VIDEO

Maribel Guardia, Victoria Ruffo y África Zavala son parte de la telenovela “Corona de Lágrimas 2”, por lo que últimamente en redes sociales se les ve muy juntas; en esta ocasión se volvieron tendencia porque subieron un TikTok bailando, pero en redes sociales los internautas se burlaron de ellas, en especial de Victoria, pues indicaron que no sabe bailar y hasta lanzaron un reto en el que aseguran que: “Yo bailando soy Victoria”.

Sin embargo, ni Ruffo ni Zavala o Maribel prestaron atención a las burlas o críticas, pues ellas sólo suben los clips a las redes sociales para divertirse mientras descansan en el set de grabación del melodrama.

¿Por qué se burlaron de las actrices, pero en especial de Ruffo?

Las guapas actrices movieron las caderas al ritmo de “Gonna make you sweat”, también conocido como “Everybody dance now”, que ha sido tendencia desde hace unas semanas en TikTok. Evidentemente todo fue para pasar un buen rato y no hacerlo de “manera profesional”, pero muchos de sus seguidores no lo entendieron y se burlaron de su manera de bailar, pero en especial de Ruffo, quien al parecer bailar no es lo suyo.

El TikTok fue grabado en una calle que se verá mucho en “Corona de Lágrimas”, la cual ya está en fase de producción, por lo que en las siguientes semanas comenzaremos a ver los primeros capítulos. Se volvió muy viral porque Maribel Guardia hasta lo compartió en su cuenta de Instagram.

“Corona de Lágrimas” es una historia que gustó mucho a los mexicanos y que regresará para complacer a los fans. Esta historia, producida por José Alberto “El Güero” Castro, tuvo gran éxito en el año 2012. Alejandro Nones, Mane de la Parra, José María Torre, África Zavala, Maribel Guardia, Ernesto Laguardia y más estarán en el proyecto. De acuerdo con algunas filtraciones, la telenovela se emitirá durante los primeros meses de 2022.

SIGUE LEYENDO...

Victoria Ruffo, ¿manda indirecta a Eugenio Derbez?; publica mensaje tras escándalo de "boda falsa"