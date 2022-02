José Eduardo Derbez: Con un cuarto lleno de juegos y camas de masajes, así es su casa

José Eduardo Derbez es una de las celebridades más conocidas en México, pues su mamá es la reconocida actriz Victoria Ruffo y su papá es nadie más que Eugenio Derbez. En esta ocasión, José Eduardo se volvió tendencia en redes sociales, luego que presumió su casa en el programa “Cuando nadie me ve”.

El conductor, que ha participado en shows como “Miembros al aire” y “De viaje con los Derbez”, mostró el interior de su casa en la Ciudad de México a la comediante Isabel Fernández, quien quedó impresionada con el tipo de decoraciones y artículos que tiene dentro de su hogar.

¿Qué es lo que tiene Eduardo Derbez en su casa?

Al inicio del video, que se subió a Youtube, se aprecia que el hijo de Eugenio tiene una barra de botellas de tequila dentro de un cuarto lleno de juegos para pasarla bien cuando sus amigos van a visitarlo. También cuenta con una mesa de póker la cual tiene su rostro grabado.

Pero eso no es todo, porque el hijo de Eugenio Derbez tiene un sillón de masajes, en el que suele quedarse dormido. Lo que más llamó la atención de Isabel es que José Eduardo tiene ¡una cama sexual!, "la persona llega por atrás, obviamente empiezas el coqueteo y madres, latigazo. Entonces ya te relajas y el otro hace lo suyo, pero no la he utilizado", aseguró.

También cuenta con un espacio para su premio Arlequín, un premio TVyNovelas y varias placas de YouTube, las cuales son trofeos que ha recolectado durante su carrera artística. Derbez también tiene un coche eléctrico, el cual le gusta mucho, pues le sirve muchísimo para trasladarse en la ciudad y no le sale caro.

