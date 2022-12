Maya Nazor paraliza TikTok con entallado outfit sport y atrevido baile

Durante las últimas semanas, Maya Nazor tuvo un tanto abandonadas sus redes sociales debido a que estuvo sumamente ocupada planeando la fiesta de cumpleaños de Santa Fe Klan, sin embargo, el pasado fin de semana, la bella influencer regresó a TikTok y dejó boquiabiertos a todos sus fans pues derrochó belleza y sensualidad en un video en el que presumió sus curvas con un entallado look sport, el cual, la hizo ganarse cientos de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de todo el internet.

Como se mencionó antes, fue a través de la famosa aplicación de origen chino donde Maya Nazor publicó el video en cuestión, el cual, no tuvo otro fin más que deleitar la pupila de los más de 6.2 millones de seguidores que ostenta en dicha red social, en la cual, es todo un fenómeno debido al variado contenido que publica en el que derrocha belleza.

Este video de Maya Nazor fue grabado desde una de las habitaciones de su lujosa casa y apareció cantando y realizando una coreografía al ritmo de “Cairo”, una de las nuevas canciones de Karol G, por lo que dejó boquiabiertos a todos sus fans al presumir sus candentes movimientos de cadera.

En cuanto al outfit que estaba utilizando la bella novia de Santa Fe Klan, se trataba de un conjunto sport confeccionado con tela de licra azul cielo y debido al material con el que estaba hecho, dichas prendas se le adherían al cuerpo de la influencer remarcando todas y cada una de sus curvas, por lo que la también modelo robó más de un suspiro y por ello comenzó a recibir cientos de halagos, tanto de sus fans como de otras celebridades de la farándula.

“Estás bellísima”, “Cada día más hermosa”, “Eres una reina”, “Chulada de mujer, “Simplemente divina” y “Todo un bombón” son algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Maya Nazor, la cual, hasta el corte de esta redacción ya acumula cerca de 400 mil reproducciones y más de 50 mil likes.

Maya Nazor revela por qué no muestra el rostro de Luka

Pese a que Maya Nazor nunca ha tratado de esconder su maternidad, la joven influencer nunca ha mostrado el rostro de su hijo Luka y durante una transmisión en vivo, la cuestionaron sobre el tema y confesó que ni ella ni Santa Fe Klan quieren hacer famoso a su bebé pues no saben si él quiere serlo, además, refirió que no quieren exponerlo a energías negativas por lo que, por ahora, seguirá sin exhibir el rostro de su primogénito.

Maya Nazor logró mantener su figura pese a su maternidad. Foto: IG: nazormaya

"No quiero enseñarlo, ni Ángel. No queremos enseñar todavía a Luka. Tal vez en algún momento lo vamos a enseñar. Es más por protegerlo, porque ya ven la gente los comentarios que hacen. Mi bebé no merece tener energía negativa. Yo sé que hay mucha gente buena, pero también hay gente loca, hay gente mala, enferma, y no voy a exponer a mi bebé a eso. Yo quiero darle a mi bebé su individualidad. Yo no quiero hacerlo famoso desde bebé, cuando yo no sé lo que él quiere ser", aseveró Maya Nazor.

